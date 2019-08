Z. Čaputová: Legislatíva v oblasti potratov je dostačujúca

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že právna úprava v otázke interrupcií je dostatočná. Zlepšiť by sa podľa nej mala oblasť prevencie. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová doplnila, že podpora žien by sa nemala vykonávať cez príkazy alebo zákazy.povedala prezidentka v utorok novinárom po stretnutí s Patakyovou.Čaputová si myslí, že je potrebné zabrať v rovine, aby sa žena do takej kritickej situácie nedostala.doplnila.Ombudsmanka sa pri tejto téme odvolala na upozornenia odborníkov. Tí podľa jej slov v súčasnosti nepovažujú za potrebné riešiť tieto citlivé eticko-morálne otázky v období pred parlamentnými voľbami.skonštatovala Patakyová.Ombudsmanka vidí priestor na konanie vo vyslovovaní podpory všetkým ženám a ich partnerom, aby nemuseli siahnuť po takomto kroku.doplnila Patakyová.Premiér a podpredseda vládneho Smeru-SD Peter Pellegrini si myslí, že jeho strana nebude v pokračovať v téme zákonnej úpravy interrupcií a nebude sa ani snažiť presadzovať zmeny. Povedal to v utorok novinárom. Súčasná legislatíva týkajúca sa potratov je podľa neho dostačujúca. Dodal tiež, že táto téma by sa nemala iniciatívne otvárať, keďže ide skôr o politickú aktivitu.Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravujú Smer-SD a SNS. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.