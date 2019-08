Slovenské 100% pistáciové maslo od InfiNuty je najlepšie na svete

Slovenské 100% pistáciové maslo od InfiNuty bolo ocenené podľa GREAT TASTE AWARDS ako najlepšie na svete! Foto: InfiNuty Foto: InfiNuty

InfiNuty je slovenský výrobca orechových masiel a balených orechov. Jej zakladatelia sú dvaja dlhoroční kamaráti z vysokej školy, Ivan Pózel a Marek Halač. V ich výrobkoch nikdy nenájdete pridanú soľ, cukor, palmový tuk, ani žiadne konzervanty. Aby mali istotu, že všetky orechy sú v 100% kvalite, pražia si ich sami podľa vlastnej receptúry, nasucho, bez pridania akýchkoľvek tukov. Ich najväčším dodávateľom je príroda a pokiaľ to jej podmienky dovoľujú, tak práve tá naša – slovenská. Záväzkom je pre nich okrem maximálnej spokojnosti zákazníkov aj to, aby všetko dobré vrátili prírode späť, preto sa vyhýbajú plastom a používajú iba recyklovateľné obaly.

V čom sa odlišujú od konkurencie je okrem iného hlavne pôvod orechov. Vyhľadávajú tú najvyššiu kvalitu, o čom sa presvedčili už tisíce Slovákov. InfiNuty je na trhu od roku 2017. Svojou poctivosťou a dôrazom na kvalitu si za tento čas získala obrovské množstvo fanúšikov na celom Slovensku a začína sa presadzovať na českom a francúzskom trhu. Vzhľadom na obrovský počet odporúčaní od svojich fanúšikov sa rozhodla prezentovať svoje najobľúbenejšie výrobky na medzinárodnej scéne, a prihlásila sa do súťaže Great Taste Awards.

OCENENÉ PRODUKTY

Bratislava 13. augusta (OTS) - Great Taste Awards patrí medzi najprestížnejšie a najprísnejšie potravinárske súťaže na svete. Slovenský výrobca orechových masiel a balených orechov z rôznych krajín sveta, spoločnosť InfiNuty , zaznamenal v aktuálnom ročníku obrovský úspech.Ich 100% pistáciové maslo získalo ako jediné pistáciové maslo plný počet, 3 zlaté hviezdy, a môže sa teda pýšiť titulom najlepšie na svete. Podľa oficiálnych výsledkov za rok 2019, z celkového počtu 12 772 zúčastnených produktov z celého sveta, sa iba 208 z nich môže pochváliť ziskom 3 zlatých hviezd.,“ hovorí jeden z dvoch majiteľov firmy InfiNuty InfiNuty prihlásili do súťaže aj ďalšie dve orieškové nátierky. Ich Kešu s kokosom dostalo od odbornej poroty Great Taste Awards 2 zlaté hviezdy a 100 % mandle jednu hviezdu. Spolu tak Slováci získali šesť zlatých hviezd, čo je vzhľadom na dĺžku pôsobenia na trhu úspech.“ zdôraznil spoluzakladateľ firmyGuild of Fine Food každoročne organizuje prestížnu potravinársku súťaž Great Taste Awards, ktorej sa zúčastňujú produkty z celého sveta. Viac ako 500 členov odborej poroty, vrátane potravinových kritikov, šéfkuchárov, či žurnalistov počas 65 dní ochutnáva a hodnotí tisícky produktov v sídle spoločnosti, v Dorsete vo Veľkej Británii. Iba tie najlepšie z nich sú ocenené niektorou z troch hviezdičiek, pričom 3 hviezdičky sú považované za absolútny vrchol a tieto produkty patria medzi najlepšie na svete. Tento rok boli 3 hviezdičkami ocenené iba dva slovenské produkty, z toho jeden bolo práve 100% pistáciové maslo od InfiNuty, ktoré zároveň vďaka tomuto úspechu postúpilo do súťaže „Golden Fork Awards“, ktorá bude v septembri 2019 v Londýne.,“ povedalvyrábané z RAW pistácií z Grécka, ktoré sú následne jemne pražené. Toto maslo je chuťovo úplne iné ako ostatné maslá v našej ponuke. Pistácie sú prirodzene slané, takže nie je potrebné maslo dochucovať žiadnymi inými prísadami. Pistáciové maslo je vláčne, nadýchané a je možné ho použiť aj do rôznych jedál a pochúťok.pražené mleté pistácie (100%).nezabudnuteľná kombinácia chutí. Zmiešali sme kvalitné, nami pražené kešu orechy so 100%-nou kokosovou dužinou zo Srí Lanky. Toto maslo nielen skvelo chutí, ale kombinuje v sebe všetky výhody kešu orechov a kokosu - kešu napríklad zlepšuje fungovanie mozgu a znižuje cholesterol, kokos okrem iného zvyšuje imunitu organizmu.pražené mleté kešu (83%), kokosová dužina zo Srí Lanky (17%).Benin, Afrika– vedeli ste, že zhruba 80% celosvetovej produkcie mandlí pochádza z Kalifornie? My však radi ideme proti prúdu a predovšetkým vtedy, ak to znamená ešte lepšiu kvalitu a chuť. Preto je naše mandľové maslo vyrábané z gréckych mandlí, ktoré k nám putujú priamo od lokálneho gréckeho distribútora. Sú v RAW kvalite a pražíme si ich sami, aby sme vedeli zaručiť nezameniteľnú chuť, aká sa inde hľadá veľmi ťažko. Úplnou samozrejmosťou je, že maslo neobsahuje nič iné, iba mandle v tej najčistejšej podobe.pražené mleté mandle (100%).