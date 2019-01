Z. Čaputová odovzdala podpisy, R. Mistríka vyzýva na televízny duel

Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) - Zuzana Čaputová odovzdala hárky s viac ako 18.400 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru. Podporuje ju strana Progresívne Slovensko, ktorej je podpredsedníčkou.Svoju kandidatúru označuje Čaputová ako prirodzenú kontinuitu k svojmu životnému príbehu.uviedla.Čaputová zároveň vyzvala prezidentského kandidáta Roberta Mistríka (nezávislý s podporou SaS a Spolu-OD), aby sa v najbližších dňoch stretli v televíznom dueli. Podľa dohody sa totiž má jeden z nich vzdať kandidatúry, pokiaľ bude medzi nimi výrazný rozdiel v prieskumoch verejnej mienky a pokiaľ by podľa Čaputovej hrozilo, že by do druhého kola volieb mohli postúpiť dvaja kandidáti, ktorí reprezentujú iné hodnoty ako ona a Mistrík.doplnila.Ako prezidentka SR by Čaputová nevymenovala súčasného predsedu Smeru-SD Roberta Fica na post ústavného sudcu, pretože podľa nej nespĺňa osobnostné predpoklady. "priblížila.uviedol Michal Truban z Progresívneho Slovenska.Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.