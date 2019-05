Z. ČAPUTOVÁ: Pre zdravú psychohygienu nenávistné prejavy nesledujem

Predo mnou stojí životná výzva. Mám rešpekt a cítim veľkú zodpovednosť, hlavne voči ľuďom a ich dôvere. V rámci prezidentských kompetencií chcem urobiť kus dobrej práce. Na TABLET.TV to deklarovala budúca prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.







"Je to výzva v zaujímavých časoch, ktorú, dúfam a verím, že ustojím. Jedným som si istá, že preto urobím všetko," doplnila Čaputová. Uviedla, že ju v súčasnosti najviac zamestnáva príprava na výkon funkcie. "Okrem intenzívneho nasadenia, ktoré bolo bezprostredne po voľbách a je aj teraz, som stihla aj dovolenku. Spolu s celou rodinou som bola v južnom Francúzsku. Išlo o rodinný výlet, bola som tam prvýkrát a bolo to veľmi príjemné, že som si stihla oddýchnuť a zároveň byť aj so svojimi najbližšími. Mimo príprav na výkon funkcie žijem normálny život. Mám viac času na svojich blízkych, na dom, záhradu, ktorú mám veľmi rada," povedala Čaputová. Spomenula tiež, že po inaugurácii (15. júna) začína sériu zahraničných ciest a pri tejto príležitosti sa stretne s prezidentmi z okolitých krajín a aj s prezidentmi iných krajín EÚ.



Zuzana Čaputová pre TABLET.TV potvrdila, že zostane bývať v Pezinku a do Bratislavy sa nepresťahuje. "Prezidentská vila v hlavnom meste si vyžaduje niekoľkomiliónovú investíciu a v súčasnosti nie je spôsobilá na bývanie. Táto alternatíva teda nie je stole. Do Bratislavy budem dochádzať rovnako ako mnoho iných ľudí v čase dopravnej špičky. Niekedy to trvá trištvrte hodinu, inokedy hodinu, ale táto cesta sa dá zvládnuť aj za 20 minút," priblížila.

Na snímke novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová odpovedá na otázky novinárov po fotení oficiálneho portrétu v priestoroch TASR v Bratislave 9. mája 2019.

Foto: TASR Jaroslav Novák





Ešte počas prezidentskej kampane sa Čaputová opakovane vyjadrila, že voči svojej osobe eviduje vlnu nenávistných prejavov. Tá sa podľa jej slov zintenzívnila, keď prezidentská kampaň vrcholila a dotkla sa neskôr aj jej blízkych, rodiny či priateľov. Nenávistné prejavy podľa nej pretrvávajú aj v súčasnosti, najmä na sociálnych sieťach. "Pre zdravú psychohygienu nenávistné prejavy nesledujem. Nepovažujem to ani za potrebné, ani zmysluplné. Vlna nenávistných prejavov tu je bezpochyby, viem o nej. Popritom vnímam aj silnú vlnu alternatívnych médií, ktoré verejnosti ponúkajú absurdné skutočnosti a fakty. Niektoré sú na úsmev, iné na údiv. Nemám k tomu viac čo povedať, iba to, že budem trpezlivá, budem si udržiavať nadhľad sama nad sebou a budem sa snažiť týchto ľudí presvedčiť reálnym výkonom funkcie," spresnila v tejto súvislosti. Bezpečnostnú službu, ktorá stráži dom v Pezinku, v ktorom býva, vníma ako službu vo vzťahu k funkcii a vďaka nej sa cíti bezpečnejšie.

Čaputová sa pohybuje v politickom priestore už niekoľko rokov. Napriek tomu priame skúsenosti s vrcholovou politikou doposiaľ nemá. "Vnímam to aj ako hendikep, aj ako výhodu. Síce som nikdy nebola političkou, no v politickom priestore sa pohybujem dlhé roky. Pokiaľ hovorím o hendikepe, sú veci, ktoré si človek musí odžiť alebo sa ich musí naučiť, ale absencia takejto skúsenosti pre mňa znamená možnosť nadhľadu. Ten je veľmi dôležitý. Nie som zaťažená osobnými spormi s ľuďmi, ktorí v politike sú, čo dnes vnímam ako veľkú výhodu. Tiež nie som zaťažená kauzami a podobnými súvislosťami," myslí si.



Boj proti Pezinskej skládke, vďaka ktorému sa predtým dostala do povedomia verejnosti, ju podľa jej slov osobnostne obohatil a dal jej predpoklady na to byť dobrou prezidentkou. "Bola to kombinácia skúseností, ktoré som mala ako právnička a aj ako občan plnohodnotne využívajúci občianske práva. Učila som sa komunikovať viac zrozumiteľne a menej právnicky. Na tejto ceste som stretla mnoho ľudí, ktorí ma, v dobrom zmysle slova, poznačili. Bola to veľká skúsenosť," zaspomínala pred nástupom do funkcie Čaputová.