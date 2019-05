Z. Čaputová zloží prezidentský sľub v sobotu 15. júna napoludnie

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Zuzana Čaputová sa ujme prezidentského úradu 15. júna, keď ju čaká inaugurácia. Ústavou predpísaný sľub zloží počas slávnostnej schôdze Národnej rady SR v sobotu 15. júna napoludnie v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.Prezident SR skladá sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR. Sľub znie:Ak by prezident sľub odmietol, alebo by ho zložil s výhradou, nemohol by stáť na čele štátu.Zuzanu Čaputovú zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. V tomto kole porazila svojho protikandidáta Maroša Šefčoviča. Čaputovú volilo 1.056.582 voličov a získala 58,4 percenta hlasov. Slovensko malo dosiaľ štyroch prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič a dosiaľ posledným prezidentom je Andrej Kiska. Funkčné obdobie mu uplynie, keď bude inaugurovaná jeho nástupkyňa Čaputová.