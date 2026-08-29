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29. augusta 2026
Slafkovský by bol jednotkou aj po štyroch rokoch. V novom redrafte nemá konkurenciu
Tagy: NHL
[related id="2475926" style="media" /] Pronman pri spätnom hodnotení nezmenil názor na prvé miesto a útočníka Montrealu Canadiens zaradil dokonca ako jediného hráča celého draftového ročníka do ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - [related id="2475926" style="media" /]
Pronman pri spätnom hodnotení nezmenil názor na prvé miesto a útočníka Montrealu Canadiens zaradil dokonca ako jediného hráča celého draftového ročníka do kategórie „all-star“.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský by bol jednotkou draftu NHL 2022 aj v prípade, keby si kluby vyberali hráčov z tohto ročníka nanovo s odstupom štyroch rokov. Vyplýva to z nového redraftu analytika Coreyho Pronmana z portálu The Athletic, na ktorý upozornil kanadský web Dose.ca.
Pronman pri spätnom hodnotení nezmenil názor na prvé miesto a útočníka Montrealu Canadiens zaradil dokonca ako jediného hráča celého draftového ročníka do kategórie „all-star“. Slafkovský tak podľa jeho súčasného hodnotenia zostáva najhodnotnejším hráčom draftu 2022 aj po tom, čo už mal dostatok času ukázať svoje kvality v NHL.
Za slovenským krídelníkom by Pronman tentoraz vybral Logana Cooleyho, ktorého si pred štyrmi rokmi z tretieho miesta vybrala Arizona Coyotes. Cooley v súčasnosti pôsobí v Utah Mammoth a v uplynulej sezóne nazbieral 43 bodov v 54 stretnutiach.
Výrazný posun oproti skutočnému draftu zaznamenal obranca Montrealu Lane Hutson. Canadiens ho v roku 2022 získali až zo 62. miesta, no v Pronmanovom novom poradí by prišiel na rad už ako tretí. Analytik ho spolu s Cutterom Gauthierom zaradil do kategórie špičkových hráčov, no na rozdiel od Slafkovského nie medzi „all-star“ hokejistov. Pronman pri hodnotení nezohľadňuje iba doterajšie výkony, ale predovšetkým dlhodobý potenciál jednotlivých hráčov.
Zaujímavosťou je aj siedma priečka Shanea Wrighta, ktorý bol v roku 2022 dlho považovaný za jedného z kandidátov na celkovú jednotku. Montreal však napokon prekvapil výberom Slafkovského, po ktorom nasledovali Šimon Nemec do New Jersey Devils a Cooley do Arizony.
S odstupom štyroch rokov tak podľa Pronmanovho hodnotenia Canadiens pri najdôležitejšom rozhodnutí draftového večera chybu neurobili. Navyše sa im podarilo v rovnakom ročníku získať zo 62. pozície Hutsona, ktorého by dnes analytik The Athletic vybral ako tretieho hráča celého draftu.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský by bol jednotkou aj po štyroch rokoch. V novom redrafte nemá konkurenciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Pronman pri spätnom hodnotení nezmenil názor na prvé miesto a útočníka Montrealu Canadiens zaradil dokonca ako jediného hráča celého draftového ročníka do kategórie „all-star“.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský by bol jednotkou draftu NHL 2022 aj v prípade, keby si kluby vyberali hráčov z tohto ročníka nanovo s odstupom štyroch rokov. Vyplýva to z nového redraftu analytika Coreyho Pronmana z portálu The Athletic, na ktorý upozornil kanadský web Dose.ca.
Pronman pri spätnom hodnotení nezmenil názor na prvé miesto a útočníka Montrealu Canadiens zaradil dokonca ako jediného hráča celého draftového ročníka do kategórie „all-star“. Slafkovský tak podľa jeho súčasného hodnotenia zostáva najhodnotnejším hráčom draftu 2022 aj po tom, čo už mal dostatok času ukázať svoje kvality v NHL.
Za slovenským krídelníkom by Pronman tentoraz vybral Logana Cooleyho, ktorého si pred štyrmi rokmi z tretieho miesta vybrala Arizona Coyotes. Cooley v súčasnosti pôsobí v Utah Mammoth a v uplynulej sezóne nazbieral 43 bodov v 54 stretnutiach.
Výrazný posun oproti skutočnému draftu zaznamenal obranca Montrealu Lane Hutson. Canadiens ho v roku 2022 získali až zo 62. miesta, no v Pronmanovom novom poradí by prišiel na rad už ako tretí. Analytik ho spolu s Cutterom Gauthierom zaradil do kategórie špičkových hráčov, no na rozdiel od Slafkovského nie medzi „all-star“ hokejistov. Pronman pri hodnotení nezohľadňuje iba doterajšie výkony, ale predovšetkým dlhodobý potenciál jednotlivých hráčov.
Zaujímavosťou je aj siedma priečka Shanea Wrighta, ktorý bol v roku 2022 dlho považovaný za jedného z kandidátov na celkovú jednotku. Montreal však napokon prekvapil výberom Slafkovského, po ktorom nasledovali Šimon Nemec do New Jersey Devils a Cooley do Arizony.
S odstupom štyroch rokov tak podľa Pronmanovho hodnotenia Canadiens pri najdôležitejšom rozhodnutí draftového večera chybu neurobili. Navyše sa im podarilo v rovnakom ročníku získať zo 62. pozície Hutsona, ktorého by dnes analytik The Athletic vybral ako tretieho hráča celého draftu.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský by bol jednotkou aj po štyroch rokoch. V novom redrafte nemá konkurenciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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