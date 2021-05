Z covidovej rozpočtovanej rezervy minula vláda viac ako miliardu eur, najdrahšia bola schéma pomoci

Milióny na udržanie zamestnanosti

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Z rozpočtovanej sumy na boj s koronavírusom zatiaľ súčasná vláda v úvode tohto roka minula niečo vyše jednej miliardy eur, pričom najväčšia suma išla na schémy pomoci na zmiernenie negatívneho vplyvu COVID-19 vo výške 710,2 milióna eur.Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie rezortu financií. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pritom pred pár dňami na tlačovej konferencii skonštatoval, že doteraz nevie, na čo a či sa minula jedna miliarda eur určená na COVID-19 v aktuálnom štátnom rozpočte.Podľa Sulíkových slov schválili v rozpočte miliardovú rezervu, avšak bez určenia, len s tým, že prostriedky použijú na riešenie krízy. „Dodnes som však nevidel zoznam, ako sa tá miliarda eur minula,“ povedal Sulík v stredu na tlačovej konferencii.Avšak agentúra SITA má k dispozícii od ministerstva financií podrobný rozpis, kam prostriedky smerovali a kedy. V rámci spomínanej viac ako 700-miliónovej schémy pomoci najviac prostriedkov smerovalo na pomoc na udržanie zamestnanosti, a to 500 miliónov eur.Hneď druhou „najdrahšou“ položkou na zozname sú po schémach pomoci opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19 v sume 292,7 milióna eur. V rámci tejto kategórie dominovali antigénne testy so sumou 232,56 milióna eur.Na treťom mieste skončilo očkovanie so sumou 53,4 milióna eur. Mimoriadny príplatok pre covid oddelenia vyšiel na 13,3 milióna eur, hospodárska mobilizácia 12,1 milióna eur a liečba ochorenia COVID-19 bola za 5,3 milióna eur. Všetky tieto prostriedky boli uvoľnené v rôznych dňoch v januári a vo februári tohto roka.