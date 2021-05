Plánujete nákupy či výlet do Rakúska? Po príchode na Slovensko stále musíte absolvovať karanténu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2021 - Hoci bola pre Slovákov povinná karanténa po vstupe do Rakúska zrušená, pri návrate na Slovensko povinnosť karantény naďalej platí. V tlačovej správe o tom informovala Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Tá varuje najmä pred výletmi „na otočku“ do obchodov v Rakúsku.„Po príchode na Slovensko je pre takéto osoby naďalej povinná domáca karanténa. Platí to aj pre zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19,“ uviedla Račková. Dodáva, že zaočkovaní a tí, ktorí COVID-19 prekonali, majú z pohľadu dĺžky karantény miernejší režim, ktorý je podrobne stanovený vo vyhláške ÚVZ.Karanténa na Slovensku sa končí uplynutím 14 dní s bezproblémovým priebehom izolácie. Ukončiť ju skôr môžu občania negatívnym RT-PCR testom vykonaným najskôr počas ôsmeho dňa izolácie. V prípade detí do desiatich rokov sa karanténa končí bezpríznakovým priebehom izolácie či ukončením domácej izolácie osoby žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.Vyhláška ÚVZ stanovuje niekoľko výnimiek, na ktoré sa povinná karanténa nevzťahuje. Ide napríklad o vodičov nákladnej dopravy, posádky vlakov či lietadiel. Osobitný režim platí aj pre pendlerov zo susedných štátov. Ďalšie výnimky možno nájsť vo vyhláške na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva.