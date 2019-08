Z dvoch blokov SOŠ v Banskej Štiavnici bude sociálne zariadenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kremnica/Banská Štiavnica/Krupina 22. augusta (TASR) - Dva bloky bývalej Strednej odbornej školy (SOŠ) na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici by sa v najbližších rokoch mali zmeniť na účelové zariadenie sociálnych služieb. Prvý krok pre naplnenie tohto zámeru, ktorým je schválenie financovania projektovej dokumentácie, odobrili na štvrtkovom zasadaní v Kremnici poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).Samosprávny kraj môže použiť na vyhotovenie projektu 95.000 eur. Rekonštrukcia dvoch blokov A a B pre potreby sociálnych služieb s kapacitou 40 miest sa odhaduje na 1,2 milióna eur.Správcom zariadenia bude banskoštiavnický Domov Márie patriaci pod BBSK, ktorý dnes poskytuje sociálne služby občanom v troch objektoch – na uliciach Špitálskej, Striebornej a L. Svobodu. Posledný menovaný však vykazuje dlhodobo závažné nedostatky.uviedla pre TASR riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva na Úrade BBSK Denisa Nincová. Aj preto je premena bývalej školy na zariadenie sociálnych služieb v tomto meste veľmi potrebná.Poslanci BBSK súčasne schválili aj 70.000 eur na projektovú dokumentáciu pre výstavbu nového účelového zariadenia sociálnych služieb v Domove dôchodcov (DD) a domove sociálnych služieb (DSS) Krupina.Existujúce zariadenie DD a DSS Krupina s kapacitou 41 miest je umiestnené v budove, ktorej polovica bola po roku 1989 vrátená Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. v Krupine. Na základe rozhodnutia o vrátení majetku je v súčasnosti s evanjelickou cirkvou uzatvorená nájomná zmluva na tieto priestory s ročným nájmom 9500 eur.píše sa v zámere predloženom poslancom. BBSK preto navrhuje výstavbu nového zariadenia na mestských pozemkoch s rozlohou 1800 štvorcových metrov asi za 1,8 milióna eur. Kraj by si na stavbu zobral buď úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, alebo komerčný úver.BBSK zriaďuje 28 zariadení sociálnych služieb. Zariadenia boli do správy samosprávneho kraja delimitované v roku 2002 v rôznom technickom stave budov. Kraj každoročne investoval do rekonštrukcie vybraných zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie sa týmito investíciami riešili havarijné stavy dlhodobo neudržiavaných objektov, v ktorých sú zariadenia umiestnené.