Z galérie v Štokholme ukradli zlodeji bronzové sochy slávneho Salvadora Dalího

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zlodeji ukradli z galérie v Štokholme viacero umeleckých predmetov, medzi ktorými bolo podľa švédskych médií 10 až 12 bronzových sôch španielskeho umelca Salvadora Dalího.Incident sa stal vo štvrtok ráno, keď podľa polície "najmenej dvaja zlodeji" rozbili okno a vnikli do galérie Couleur v centre mesta. Galériu už prehľadali forenzní experti, polícia zatiaľ nezatkla žiadnych podozrivých.Majiteľ galérie Peder Enström sa pre švédsku tlačovú agentúru TT vyjadril, že sa alarm v budove spustil po štvrtej hodine ráno a polícia prišla na miesto krátko po tom.Každá z Dalího sôch, ktoré sú vysoké do 50 centimetrov, má hodnotu od 200-tisíc do 500-tisíc švédskych korún (v prepočte približne 18 900 až 47 300 eur), dodal.Sochy, medzi nimi aj niekoľko známych roztečených hodín na strome, prišli zo Švajčiarska a v galérii ich vystavovali desať dní. Výstava sa mala skončiť v nedeľu.