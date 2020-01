Peter Cmorik šokuje fanúšikov i blízkych, havária na motokárach

Silné emócie cíti dodnes

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Populárny spevák Peter Cmorik šokuje novým videoklipom. Vizuálna podoba skladby Dnes to príde, pripomínajúca scény z filmu, uzrela svetlo sveta len nedávno. Novinka plná adrenalínu a rýchlej jazdy zachytáva i desivú nehodu speváka.Obľúbený interpret netají, že pár kolízií už má za sebou aj v reálnom živote. Hoci sa pri nich nikdy nikomu nič nestalo, zvuk nárazu a emócie s ním bezprostredne spojené, mu navždy ostanú znieť v ušiach. Natáčanie klipu Dnes to príde mu okamihy z minulosti pripomenulo.Azda práve preto dokázal vypäté okamihy krátko po havárii stvárniť nanajvýš vierohodne. Ako sám tvrdí: „Pri nakrúcaní tejto časti som sa psychicky cítil, ako by som reálne havaroval a chalani ma bežali zachraňovať. Veľmi autenticky som to prežíval a myslím, že je to vidno aj na záberoch!“Natáčanie vyšlo podľa Petra Cmorika na jednotku. Ako naň s odstupom niekoľkých dní spomína niekoľkonásobný slovenský Slávik?: „Bol to skvelý deň, počasie nám vyšlo dokonale a vyšantili sme sa ako malí chalani. Laco Rychtárik točil naše jazdy a prestrihával hrajúcu kapelu v záberoch, aké vie urobiť len on sám!“Hudobník netají, že s výsledkom je nanajvýš spokojný a neveril, že hranie na slávnostnom otvorení vonkajšej motokárovej dráhy GoCat v Orechovej Potôni, z ktorého skrsol nápad natočiť tento klip, vypáli tak skvele!Samotné pozadie vzniku piesne predstavuje o poznanie menší adrenalín. Skladba totiž vznikla v domácom štúdiu Petra Cmorika, kde vôbec po prvý raz nahrávali živé bicie s bubeníkom „Cmorovej“ kapely Maťom Tomešom.Ďalšie detaily prezrádza už všestranný, dvojnásobný otec: „Text sa mi podarilo napísať relatívne rýchlo a stal sa z neho kvázi motivačný song. Ten sa úplne hodí pre tých, ktorí na niečom fakt pracujú a denne sa snažia zo všetkých síl dosiahnuť svoj cieľ a uspieť.“Napriek tomu, že Peter spolu s manželkou, výbornou huslistkou Danielou Lovlin, vychovávajú dvojičky Števka a Peťka, spevák myslí aj na svojich fanúšikov. Tých pravidelne zásobuje novými hitmi a na koncertoch, kde okrem najnovších hitov zakaždým zaznejú i pomyselné „povinné jazdy“ ako Dážď, Čo to znamená či Mám pocit, to dokáže aj po rokoch pôsobenia na hudobnej scéne poriadne roztočiť.Na sklonku roka „Cmoro“ s kapelou vydali doposiaľ prvú vianočnú pieseň Vianočný punč a ani nie o mesiac neskôr predstavujú skladbu Dnes to príde. V dobre našliapnutom tempe pokračujú i tento rok a fanúšikovia kapely sa môžu tešiť na množstvo noviniek.Spevák netají silné ambície: „Rok 2020 bude pre nás určite prelomový. A to minimálne tým, že sa plnou parou púšťame vpred do tvorby a realizácie nových singlov. Posledné dva roky sa v našej zostave niesli v znamení baby boom-u, kvôli čomu šla tvorivá práca mierne bokom. Venovali sme sa výlučne koncertom a našim rodinám,“ prezrádza Peter, pre ktorého bude 2020 životným míľnikom aj preto, že oslávi rovnú štyridsiatku.Ako však tvrdí, deti trochu podrástli a členovia kapely majú množstvo hudobných plánov, ktoré by v ostatnom čase chceli zrealizovať. „Okrem koncertovania sa chystáme nahrať a natočiť päticu nových skladieb. Rovnako budeme súčasťou jedného medzinárodného projektu, o ktorom vám viac detailov prezradíme v dohľadnom čase. Je sa na čo tešiť, veď sme plní energie a odvážnych vízií!“