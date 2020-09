Z internátov v Mlynskej doline sa do 5. októbra dá odísť dobrovoľne

Študenti, ktorí bývajú na internátoch Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, si môžu od utorka do 5. októbra naplánovať dobrovoľný odchod z ubytovacieho zariadenia. V prípade, že na nich ostanú aj po tomto termíne, je možné, že nastane jeden z troch scenárov a internáty budú zatvorené. Informuje o tom Internát Mlyny na sociálnej sieti.Jednou z možností je, že rektor vydá pokyn na uzavretie internátov, podobne ako to bolo na jar. V druhom prípade regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o ich uzavretí a všetci študenti budú musieť odísť. RÚVZ môže rozhodnúť aj o karanténe a brány ubytovacích zariadení vysokoškolákov sa uzavrú a študenti budú musieť ostať na izbách v karanténe.Rektor UK Marek Števček v pondelok uviedol, že v prípade, že študenti zvolia dobrovoľný odchod z internátu, nie je potrebné sa kompletne odubytovať. Najneskôr do 5. októbra budú môcť študenti uzatvoriť dodatok k ubytovacej zmluve, v rámci ktorej sa študent nebude musieť odubytovať a za určitý poplatok si izbu ponechať. Pri podpise dodatku k zmluve študenti odovzdajú kľúč od izby a ubytovací preukaz.„Návrat na internát bude možný, až keď to dovolí situácia, počítajte s možnosťou, že to môže trvať mesiace," uviedli na sociálnej sieti. UK informuje, že nájomné za mesiac november a december v tomto prípade platiť ubytovaní nebudú. V decembri dostanú informácie, ako sa bude ďalej postupovať.On-line výučba pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského a spojeného štúdia na UK a STU v Bratislave sa začne najneskôr od 5. októbra. „O realizácii odbornej praxe rozhoduje dekan fakulty. V prípade študentov končiacich ročníkov môže dekan fakulty povoliť individuálnu prácu v laboratóriu," uzavrel Števček.