Z jadrových elektrární A1 a V1 zrecyklovala firma JAVYS už stovky ton druhotných surovín

JAVYS

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Peniaze, ktoré Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) získava prostredníctvom recyklácie, opätovne investuje do procesu vyraďovania jadrových zariadení.V prvom štvrťroku tohto roka v rámci vyraďovacieho procesu bohunických jadrových elektrární A1 a V1 zhodnotila viac ako 1 631 ton druhotných surovín z vyraďovaného materiálu.„Z celkového objemu tvorila najväčší objem druhotných surovín nehrdzavejúca oceľ, a to až 883,2 tony. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu bolo železo v objeme 515,56 ton,“ spresnila hovorkyňaMiriam Žiaková.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Jediným akcionárom je štát prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.