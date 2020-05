Slovensko chce užšie spolupracovať s Rakúskom a Českom v rámci Slavkovského formátu

Cieľom sú európske riešenia

vysvetlil.

Existuje koordinačný mechanizmus

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko plánuje v rámci svojej zahraničnej a európskej politiky užšie spolupracovať s Rakúskom a Českou republikou. Pre agentúru SITA to povedal riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) Juraj Tomaga.Ako dodal, k prehĺbeniu spolupráce so susednými krajinami má slúžiť aj tzv. Slavkovský formát (S3). Vytvorenie formálnych inštitúcií pre S3 sa však zatiaľ neplánuje.Slovensko spoločne s Českom a Rakúskom majú podľa rezortu diplomacie k sebe bližšie vo formáte S3 ako to je pri Visegrádskej štvorke (V4), ktorej Rakúsko ani nie je súčasťou.Ako doplnil Tomaga, z pohľadu európskej agendy ponúka S3 „veľmi dobrý“ priestor pre spoluprácu. „Jednak v témach, kde majú tri krajiny k sebe bližšie, než vo vyšehradskom formáte, jednak pre moderovanie a zbližovanie rozdielnych stanovísk v európskej debate, ktoré mimochodom existujú aj medzi slavkovskými krajinami,“Minulý týždeň sa k rokovaniu ministrov zahraničných vecí S3 o otváraní hraníc pripojilo aj Maďarsko. Podľa Tomagu sa tak osvedčil aj formát S3+, ktorého využívanie chce rezort taktiež zintenzívniť.„Konečným cieľom sú európske riešenia a posilňovanie európskeho projektu,“ upresnil s tým, že formát S3+ znamená možnosť prizvania ďalších krajín z regiónu.Slavkovský formát však bude zatiaľ pokračovať bez formálnych inštitúcií. „Sme presvedčení, že tak ako je to v prípade V4, kde jedinou inštitúciou je Medzinárodný vyšehradský fond, aj v prípade S3 je výhodou práve jeho neformálnosť a flexibilita. Teda žiadne inštitúcie,“ povedal Tomaga.Dodal ale, že istý koordinačný mechanizmus existuje už od začiatku fungovania S3. Národní koordinátori Slavkovského formátu na úrovni námestníkov ministrov či štátnych tajomníkov prijímajú každý rok pracovný plán, ktorým vytýčia jednotlivé tematické priority.Týmto sa následne venujú pracovné skupiny združujúce partnerov z príslušných rezortov, ktorí priority rozpracujú do konkrétnych iniciatív. Ďalšia formalizácia podľa ministerstva nie je potrebná ani účelná.Slavkovský formát (S3) je pomenovaný podľa Bitky pri Slavkove z roku 1805, ktorá sa odohrala neďaleko Brna a je považovaná za jedno z najväčších víťazstiev francúzskeho cisára Napoleona.S3 predstavuje platformu regionálnej spolupráce zameranú najmä na spoločné projekty troch susediacich krajín - Slovenska, Česka a Rakúska -, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v Európskej únii.Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 má líderstvo Slovensko, ktoré ho prevzalo od Česka.