Z kajakárov a singlistiek je vo finále 2. kola len Stanovská

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Soňa Stanovská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krakov 1. júla (TASR) - Do finále 2. kola Svetového pohára v slalome na divokej vode sa v poľskom Krakove prepracovala z kajakárov a singlistiek jedine Soňa Stanovská, ktorá postúpila z 10. priečky. V semifinále skončili ďalšie dve singlistky, 12. Monika Škáchová a 16. Simona Maceková. Vo finálovej desiatke chýbali aj obaja kajakári, v semifinále 12. Martin Halčin a 21. Jakub Grigar.V semifinále mala blízko k postupu Škáchová, dva ťuky na bránkach 16 a 21 ju však o to pripravili. Maceková si rovnako pripísala štyri sekundy penalizácie na bránkach 10 a 19, no pádlovala pomalšie. Desiatej Stanovskej k postupu s časom 106,86 pomohla čistá jazda.V mužskom kajaku slovenský slalom zastúpenie vo finále nemal. V semifinále 12. Halčin doplatil na dve trestné sekundy, ktoré nabral na 7. bránke, ak by si s nimi čas nezaťažil, postúpil by zo 4. priečky. Aj 21. Grigar si raz ťukol na desiatke, a to ho pripravilo o postupovú 8. priečku.