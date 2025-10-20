Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

19. októbra 2025

Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch



Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili.



Zdieľať
Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch

Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo francúzske ministerstvo kultúry. 


Cieľom (zlodejov) boli dve vitríny s vysokým stupňom bezpečnosti, z ktorých bolo odcudzených osem predmetov neoceniteľnej kultúrnej hodnoty,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.

Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili, dodáva sa vo vyhlásení. Orgány pátrajú po štyroch zlodejoch, uviedla hlavná prokurátorka Paríža.

Štyria muži tvorili „úderný tím“, ktorý vylúpil Apolónovu galériu v Louvri, kde sa nachádzajú francúzske korunovačné klenoty. Na tvárach mali masky a na útek použili výkonné skútre, povedala pre stanicu BFM TV prokurátorka Laure Beccuauová.

Koruna cisárovnej Eugénie z 19. storočia je poškodená. Je zdobená zlatými orlami, pokrytá 1354 diamantmi a 56 smaragdmi, uvádza webová stránka múzea. Eugénie de Montijo (1826-1920) bola manželkou Napoleona III. a poslednou francúzskou cisárovnou.

Prokurátorka dodala, že zlodeji ohrozovali strážcov múzea uhlovými brúskami, ktoré použili na rozrezanie sklenených vitrín. Gang prišiel s nákladným autom, ktoré ťahalo výsuvný rebrík, bežne používaný na zdvíhanie nábytku do budov, k bočnej strane Louvru. Zlodeji sa dostali dovnútra cez okno, ktoré rozbili.

Alarmy v Louvri v tom čase fungovali, ale „otvorenou zostáva otázka, či strážcovia alarm počuli“ a či sa alarm rozozvučal tiež v galérii, kde ku krádeži došlo, dodala Beccuauová.

Prokurátorka uviedla, že podľa pracovnej teórie lúpežná skupina pracovala na pokyn zločineckej organizácie. Podľa Beccuauovej vyjadrenia pracuje na tomto mediálne sledovanom prípade približne 60 vyšetrovateľov, informovala AFP.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Spevácky zbor Lúčnica získal zlato na súťaži v Malajzii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 