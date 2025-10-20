|
Nedeľa 19.10.2025
Meniny má Kristián
Denník - Správy
19. októbra 2025
Z Louvru ukradli osem šperkov, polícia pátra po štyroch mužoch
Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili.
Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo francúzske ministerstvo kultúry.
„Cieľom (zlodejov) boli dve vitríny s vysokým stupňom bezpečnosti, z ktorých bolo odcudzených osem predmetov neoceniteľnej kultúrnej hodnoty,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.
Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili, dodáva sa vo vyhlásení. Orgány pátrajú po štyroch zlodejoch, uviedla hlavná prokurátorka Paríža.
Štyria muži tvorili „úderný tím“, ktorý vylúpil Apolónovu galériu v Louvri, kde sa nachádzajú francúzske korunovačné klenoty. Na tvárach mali masky a na útek použili výkonné skútre, povedala pre stanicu BFM TV prokurátorka Laure Beccuauová.
Koruna cisárovnej Eugénie z 19. storočia je poškodená. Je zdobená zlatými orlami, pokrytá 1354 diamantmi a 56 smaragdmi, uvádza webová stránka múzea. Eugénie de Montijo (1826-1920) bola manželkou Napoleona III. a poslednou francúzskou cisárovnou.
Prokurátorka dodala, že zlodeji ohrozovali strážcov múzea uhlovými brúskami, ktoré použili na rozrezanie sklenených vitrín. Gang prišiel s nákladným autom, ktoré ťahalo výsuvný rebrík, bežne používaný na zdvíhanie nábytku do budov, k bočnej strane Louvru. Zlodeji sa dostali dovnútra cez okno, ktoré rozbili.
Alarmy v Louvri v tom čase fungovali, ale „otvorenou zostáva otázka, či strážcovia alarm počuli“ a či sa alarm rozozvučal tiež v galérii, kde ku krádeži došlo, dodala Beccuauová.
Prokurátorka uviedla, že podľa pracovnej teórie lúpežná skupina pracovala na pokyn zločineckej organizácie. Podľa Beccuauovej vyjadrenia pracuje na tomto mediálne sledovanom prípade približne 60 vyšetrovateľov, informovala AFP.
