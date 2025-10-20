|
Pondelok 20.10.2025
|Úvodná strana
20. októbra 2025
Prevoz áut už nemusí byť komplikovaný. Prevozné značky sa dajú vybaviť online a bez úradov
Dovoz alebo dočasná prevádzka vozidla býva pre mnohých motoristov spojená s množstvom papierovania, úradných úkonov a časovej straty.
Každý, kto si niekedy doviezol auto zo zahraničia, pozná situáciu, keď treba zohnať prevozné značky, poistenie a všetky potrebné doklady. A práve to je moment, kedy mnohí zisťujú, že systém sa dá zvládnuť aj jednoduchšie, než by čakali.
Vďaka moderným službám, ako je napríklad Prevozne.sk, sa dnes dajú prevozné evidenčné čísla vybaviť úplne online. Bez osobných návštev úradov, bez zálohy a bez čakania v dlhých radoch.
Prevozné značky pre Slovensko aj dovoz zo zahraničia
Prevozné evidenčné čísla sú určené na dočasnú prevádzku vozidiel – buď na ich presun zo zahraničia, alebo na použitie v rámci Slovenska.
Používajú sa napríklad pri dovoze auta z krajín Európskej únie, pri absolvovaní technickej a emisnej kontroly, pri kontrole originality či prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte.
Služba Prevozne.sk ponúka dva základné typy značiek:
-
Slovenské prevozné značky (C) – využívané v rámci SR, napríklad pri prihlásení alebo dočasnom prevádzkovaní auta,
-
Zahraničné prevozné značky – napríklad maďarské prevozné značky, ktoré sú vhodné na prevoz vozidiel z územia Maďarska alebo iných členských krajín EÚ na Slovensko.
V oboch prípadoch platí rovnaký princíp: zákazník si značky objedná online, zaplatí poplatok 90 eur a získa ich na obdobie siedmich dní. V cene je zahrnuté aj povinné zmluvné poistenie a diaľničná známka pre SR.
Jednoduchý proces, rýchle doručenie
Získanie prevozných značiek prebieha kompletne online. Zákazník si vyberie typ značiek, vyplní krátky formulár a odošle žiadosť. Nie je potrebné nič podpisovať, osobne doručovať ani riešiť papierovanie.
Značky sú doručené prostredníctvom Packety – na výdajné miesto, do Z-BOXu alebo priamo na adresu. Pri prevzatí sa len overí totožnosť občianskym preukazom.
Celý proces trvá spravidla 24 až 48 hodín, čo je výrazne rýchlejšie než klasické vybavovanie na úradoch.
Značky sú platné sedem dní od dátumu vydania a po uplynutí tohto obdobia sa jednoducho vrátia späť cez Packetu, bez poplatku či zálohy.
Skúsenosti vodičov: bez stresu a prieťahov
Ľudia, ktorí službu využili, oceňujú predovšetkým transparentnosť a rýchlosť. „Objednal som značky v utorok, vo štvrtok som ich mal doma. V balíku bolo všetko – tabuľky, poistenie aj doklady. Nemusel som nikam chodiť,“ opisuje Milan z Trnavy.
Podobnú skúsenosť má aj Jana z Košíc, ktorá riešila prihlásenie auta zakúpeného v Rakúsku. „Pre mňa bolo kľúčové, že poistenie platilo aj mimo Slovenska. Auto sme bez problémov doviezli a po týždni značky jednoducho vrátili cez Packetu.“
Zákazníci zároveň oceňujú, že služba nevyžaduje žiadnu finančnú zálohu a všetky poplatky sú uvedené vopred. V porovnaní s klasickým vybavovaním na dopravnom inšpektoráte ide o výraznú úsporu času aj energie.
Legálne, poistené a v súlade s predpismi
Prevozné značky vydávané cez Prevozne.sk sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Povinné zmluvné poistenie, ktoré je ich súčasťou, je platné na území celej Európskej únie.
Vďaka tomu je možné legálne a bez rizika prepravovať vozidlá nielen na Slovensku, ale aj počas cesty z krajín EÚ.
Okrem jednotlivcov využívajú túto možnosť aj firmy, autoservisy a predajcovia vozidiel, ktorí potrebujú vozidlá dočasne prevádzkovať alebo presúvať. Služba je tak vhodná nielen pre súkromné osoby, ale aj pre podnikateľov, ktorí hľadajú rýchle a spoľahlivé riešenie.
Budúcnosť vybavovania? Menej byrokracie, viac efektivity
Digitalizácia štátnych procesov býva často diskutovanou témou, no práve podobné služby ukazujú, že aj administratíva v oblasti dopravy sa dá zjednodušiť.
Vďaka online vybaveniu, rýchlemu doručeniu a jasným pravidlám sa prevozné značky stávajú dostupnejším a pohodlnejším riešením.
Ak kedysi vybavenie trvalo niekoľko dní a vyžadovalo viacero návštev úradov, dnes sa to dá zvládnuť z pohodlia domova.
Z pohľadu vodičov ide o malý, ale praktický krok smerom k modernejšiemu prístupu – menej papierov, viac času na to podstatné.
Záver:
Prevozné značky sú síce len krátkodobým riešením, no v praxi môžu ušetriť množstvo času a stresu. Či už ide o dovoz auta zo zahraničia, alebo o dočasnú prevádzku na Slovensku, služby ako Prevozne.sk prinášajú do bežnej praxe jednoduchosť, ktorú by sme kedysi na úradoch hľadali márne.
