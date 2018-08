Z Malty odišla prvá skupina migrantov, ktorých zachránila loď Aquarius

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 30. augusta (TASR) - Prvá skupina migrantov, ktorí sa na palube záchrannej lode Aquarius plavili päť dní po Stredozemnom mori, než ich prijala Malta, odišla vo štvrtok do Francúzska. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie maltskej vlády s tým, že k tomu došlo na základe dohody s ďalšími krajinami Európskej únie (EÚ).Všetkých 141 migrantov z lode Aquarius, ktorej Malta umožnila zakotviť 15. augusta, rozdelia medzi šesť krajín EÚ: Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko.Nešpecifikovanému počtu migrantov, ktorí vo štvrtok odišli do Paríža, pomáhala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), maltské úrady, predstavitelia z francúzskeho ministerstva vnútra a francúzske veľvyslanectvo na Malte.povedala pred odchodom migrantov z Malty Vanessa Salasová Pougetová z francúzskeho veľvyslanectva.Maltská vláda pripomenula, že urobilakeď plavidlu umožnila vstúpiť do jej prístavov aj napriek tomu, že v tejto súvislosti nemá žiadny právny záväzok.Záchranná loď Aquarius uviazla v auguste v Stredozemnom mori po tom, ako jej Malta a Taliansku bránili vo vstupe do svojich prístavov.