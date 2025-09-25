|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
25. septembra 2025
Z ministra financií guvernér NBS, podľa Matoviča dostane Kamenický za konsolidáciu odmenu- VIDEO
Minister financií Ladislav Kamenický dostane podľa lídra Hnutia Slovensko Igora ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Minister financií Ladislav Kamenický dostane podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča za konsolidáciu odmenu, vláda chce mať z neho guvernéra Národnej banky Slovenska. Matovič dodal, že ako odmenu za hlasovanie o konsolidácii chcú spraviť z poslanca Miroslava Radačovského veľvyslanca na Cypre.
„Opäť vidíme typický Ficov kšeft výmenou za hlasy," vyhlásil Matovič, podľa ktorého premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister Kamenický (Smer-SD) klamú o hospodárení vlád vedených hnutím OĽaNO (dnes Hnutím Slovensko, pozn. SITA).
Matovič na tlačovej besede predložil aj dáta Eurostatu, ktoré hovoria o tom, že tretia vláda Roberta Fica patrila k najhorším v EÚ, ak išlo o hospodárenie, pričom jeho súčasná vláda je na chvoste rebríčka.
„V rokoch 2020 – 2022 však Slovensko pod vedením OĽaNO dosahovalo priemerne 11. miesto z 27 členských krajín," zdôraznil Matovič s tým, že Fico stavia svoju argumentáciu na klamstvách, čo je podľa neho dôkazom toho, že pohŕda vlastnými voličmi.
Poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko) poukázal na tlačovej besede na historicky prvé spojenie odborárov a zamestnávateľov, ktorí navrhli vláde opatrenia v hodnote dvoch miliard eur a chystajú sa do ulíc. Vláda sa podľa neho protestov bojí, pretože odborári aj zamestnávatelia sú veľkou silou, a pozorujú, ako vláda plytvá peniazmi. Poslanec súčasne kritizuje, že vláda odmietla opozičné návrhy, ako napríklad zdanenie hazardu či takzvanú daň z vojny.
„Namiesto toho vláda zaťažuje zamestnancov a živnostníkov, zatiaľ čo zbrojárskym firmám či hazardnému biznisu vychádza v ústrety. Fico ošklbáva bežných ľudí, ale svojich kamarátov sa ani nedotkne," zdôraznil Jakab. Súčasne pripomenul, že to bola práve Matovičova vláda, ktorá zaviedla 13. dôchodok a v krízovom roku vyplatila aj 14. dôchodok, vypláca rodičovský dôchodok či pomoc počas pandémie. Fico podľa Jakaba nedodržal predvolebné sľuby a siahol na dávky dôchodcom, rodinám na daňové bonusy a na peňaženky všetkým občanom.
Jakab venoval pozornosť aj Ficovým výrokom o lacnom ruskom plyne a rope. Upozornil, že slovenské firmy platia druhú najvyššiu cenu za plyn v EÚ a palivá sú na Slovensku drahšie než v susedných štátoch. Výroky premiéra tak označil za rozprávky.
„Namiesto lacnejších potravín vláda zvýšila dane na potraviny a pripravuje ľudí o sedem miliárd eur, pričom vytvára ďalší sedemmiliardový dlh," dodal Jakab. Súčasne kritizoval premiéra za výroky o tom, že jeho vláda nemá žiadne kauzy.
„Ficova vláda sa topí v kauzách – od predražených nákupov, leteniek, osláv, až po tendre na záchranky. Tváriť sa, že sú čistí, je výsmech ľuďom," uzavrel Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Z ministra financií guvernér NBS, podľa Matoviča dostane Kamenický za konsolidáciu odmenu- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
