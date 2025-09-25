|
Od Sniny po Bratislavu: Nové K Parky otvorí Kaufland v 7 víťazných mestách
Do online hlasovania 5. ročníka sa zapojili celé rodiny, školy aj samosprávy a vyše 100-tisíc hlasov rozhodlo o tom, kde vďaka Kauflandu vyrastú nové K Parky. Z výhry v podobe nových športovo-oddychových ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Do online hlasovania 5. ročníka sa zapojili celé rodiny, školy aj samosprávy a vyše 100-tisíc hlasov rozhodlo o tom, kde vďaka Kauflandu vyrastú nové K Parky. Z výhry v podobe nových športovo-oddychových areálov sa teší sedem víťazných lokalít.
Bratislavská mestská časť Rača, košická mestská časť Západ, Snina, Žiar nad Hronom, Medzilaborce, Tvrdošín a Bánovce nad Bebravou. To je zoznam lokalít, ktoré si tento rok vďaka silnej podpore svojich obyvateľov vybojovali nové K Parky. Získali ich víťazstvom v celoslovenskom online hlasovaní, do ktorého sa zapojila verejnosť zo všetkých regiónov a kde za svoje mesto či mestskú časť hlasovali rodiny, školy, komunity aj jednotlivci. Tí všetci spojili sily v napínavom súboji, ktorý na www.kauflandpark.sk trval od d 21. augusta do 24. septembra 2025 a ktorý potvrdil, že ak ide o dobrú vec, dokáže sa zomknúť celé mesto. Výsledky ukázali, že spoločné úsilie môže priniesť konkrétny výsledok v podobe moderného priestoru, ktorý bude dlhodobo slúžiť obyvateľom.
Sedmička víťazných miest a mestských častí tak vyhrala športovo-oddychové areály, ktoré ponúkajú nové príležitosť na aktívne trávenie voľného času. Deti a tínedžeri, ktorí už vyrástli z klasických ihrísk, v nich nájdu priestor na šport či stretnutia s rovesníkmi.
"Aj v 5. ročníku projektu sa ukázala veľká vlna spolupatričnosti. Verejnosť sa zapájala do hlasovania, navzájom sa v posielaní hlasov motivovala a v mene svojho mesta súťažila o lepšiu budúcnosť pre mladú generáciu. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že nové ihriská prinesú do regiónov moderný priestor pre tunajšie komunity," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Veríme, že sa premenia na obľúbené miesta, kde si deti aj tínedžeri vytvoria pevné priateľstvá, kde vyrastú nové športové talenty a budú sa tu stretávať obyvatelia bez rozdielu veku. K Parky sa totiž stávajú prirodzeným centrom zábavy a radosti z pohybu po celom Slovensku."
Pravidlá súťaže boli aj v 5. ročníku nastavené tak, aby rovnakú šancu na výhru mali veľké aj menšie mestá. Dokopy ich súťažilo 24 a všetci boli rozdelení do troch veľkostných kategórií. V každej uspeli dve lokality s najvyšším počtom hlasov prepočítaných koeficientom, ktorý zohľadňuje počet obyvateľov mesta. Siedmy bonusový K Park získalo mesto s absolútnym najväčším počtom hlasov bez ohľadu na počet obyvateľov. Až 100 078 hlasov rozhodlo, že z multifunkčných športovísk sa v roku 2026 budú tešiť obyvatelia bratislavskej Rače, košickej mestskej časti Západ, Žiaru nad Hronom, Bánoviec nad Bebravou, Tvrdošína a tiež Sninčania a Medzilaborčania.
Projekt K Park spustil Kaufland v roku 2022. Chce ním mladú generáciu motivovať k tomu, aby objavila radosť z pohybu na čerstvom vzduchu a skutočné zážitky s kamarátmi. Obchodný reťazec doteraz naprieč regiónmi otvoril 26 K Parkov. Ich súčasťou je lezecká stena, streetballové ihrisko, workoutová konštrukcia, pingpongový stôl, priestor pre jazdu na kolobežkách či skateboardoch, ale aj oddychová zóna s lavičkami, stojisko na bicykle a zeleň. Najnovšie areály len počas tohto roka vyrástli vo Veľkom Mederi, Partizánskom, Komárne, Košiciach či Topoľčanoch, pričom v otváraní ďalších pokračuje. Novinkou športovísk, ktoré vyrastú vo víťazných mestách 5. ročníka projektu, je interaktívne ihrisko, ktoré vďaka prepojeniu s mobilným telefónom otvára priestor pre ďalšie pohybové či vedomostné aktivity v K Parku.
Kaufland, ktorý tento rok oslavuje 25 rokov pôsobenia na našom trhu, tak aj naďalej mení k lepšiemu komunity po celom Slovensku, kde obyvateľom prináša atraktívny priestor na zmysluplné trávenie voľného času.
Viac informácií o súťaži aj o výsledkoch hlasovania nájdete na www.kauflandpark.sk.
Zdroj: SITA.sk - Od Sniny po Bratislavu: Nové K Parky otvorí Kaufland v 7 víťazných mestách © SITA Všetky práva vyhradené.
