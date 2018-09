Z Petržalky sa stalo Engerau, Mníchovská dohoda rozdelila Bratislavu

Zľava doprava: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini a Ciano pred podpisom Mníchovskej dohody. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Bratislava 29. september (TASR) - Na základe Mníchovskej dohody prišlo Československo aj o územie dnešnej Petržalky. Nemci ju premenovali na Engerau. Hoci v nej v roku 1938 nežila nemecká väčšina, Hitler mal o ňu záujem z vojenských strategických dôvodov, vysvetľuje pre TASR Libor Duchoslav z Múzea petržalského opevnenia. Okupované bolo aj územie Devína.Petržalka bola silne opevnená oblasť. Ako dodáva Duchoslav, Hitler jej obsadením získal prístup k Bratislave.približuje Duchoslav. Hranice tak už nebolo možné obrániť, a to bol podľa Duchoslava skutočný záujem Hitlera.vysvetľuje ďalej odborník z Múzea petržalského opevnenia, ktoré bunkre spravuje.V priebehu jedného týždňa po podpise Mníchovskej dohody muselo Československo odstúpiť územia, ktoré boli rozdelené do štyroch pásem. Petržalka a Devín patrili do ďalšieho, piateho pásma, Nemci ich obsadili 10. októbra 1938.objasňuje Duchoslav.Obyvatelia sa zo zabratých území mali vysťahovať do šiestich mesiacov. Väčšina však ihneď opustila okupované územia.vysvetľuje Duchoslav osud Bratislavčanov.V Petržalke bol počas vojny aj menší koncentračný tábor.približuje historik zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik.Tesne pred mníchovskými rokovaniami bola vyhlásená mobilizácia. Mnohé obchody boli vyprázdnené, preto mohli podľa Duchoslava mnohí ľudia vnímať Mníchov ako koniec ťažkých pomobilizačných dní.uzatvára Duchoslav.