Z. Piussi: Názov nového filmu Ukradnutý štát nie je prehnaný

Na archívnej snímke režisérka Zuzana Piussi. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. septembra (TASR) - Filmárka Zuzana Piussi sa pred pár dňami dobrovoľne stala dôverníčkou obžalovaného Mariana K., aby sa mohla zúčastniť na neverejnom pojednávaný v rámci vyšetrovania najsledovanejšej kauzy súčasnosti na Slovensku.TASR informovala PR manažérka snímky Zuzana Golianová.hovorí Piussi, ktorá sa osobne zúčastní na projekciách v Bratislave, Jihlave i na vybraných diskusiách sprevádzajúcich film po slovenských mestách.uviedla Golianová s tým, že súčasťou distribučnej šnúry je aj séria diskusií, na ktorej budú s divákmi debatovať okrem autorky aj novinári.Aktuálne Ukradnutý štát zaradil do súťažnej sekcie Česká radosť Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava. Podľa jeho riaditeľa Mareka Hovorku rozpletá film Z. Piussi nebezpečné prepojenia médií, súčasných aj bývalých spravodajských dôstojníkov bezpečnostných služieb a záujmových skupín.napísal Hovorka k výberu filmu do tohtoročného programu jihlavského festivalu.konštatoval riaditeľ MFDF Ji.hlava, ktorého 23. ročník sa uskutoční od 24. do 29. októbra.Prví diváci na Slovensku uvidia film na distribučnej predpremiére pri otvorení festivalu Jeden svet 9. októbra.uzavrela Golianová.