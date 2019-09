Vyhliadková veža na Štrbskom Plese má byť hotová o rok

Na snímke pohľad na výkopové práce na stavbe vyhliadkovej veže neďaleko skokanských mostíkov v Areáli snov na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 14. augusta 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke pohľad na výkopové práce na stavbe vyhliadkovej veže neďaleko skokanských mostíkov v Areáli snov na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 14. augusta 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 19. septembra – Nová náučno-vyhliadková veža na Štrbskom Plese by mala byť hotová o necelý rok. V blízkosti skokanských mostíkov ju od polovice júna buduje spoločnosť High Tatras Tower. Proti jej výstavbe sa na internete spustila petícia, ochranári s ňou však problém nemajú."Výstavba sa začala po vydaní všetkých potrebných povolení. Veža je umiestnená v zastavanom území Areálu snov v Mlynickej doline. Zážitková vyhliadka od budúceho roka prinesie zatraktívnenie lokality Štrbského Plesa, ktoré je najvyhľadávanejším lyžiarskym a turistickým strediskom vo Vysokých Tatrách," uviedla hovorkyňa projektu Andrea Čurná.Štrbské Pleso ako tradičná turistická destinácia je denne navštevované veľkým počtom turistov. Jeho športová časť sa stala všeobecne známou ako Areál snov v roku 1970, kedy sa tam konali Majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní. Niektoré športoviská sú dodnes využívané návštevníkmi.Jedným z miest, ktoré dlhodobo neslúžili svojmu pôvodnému účelu, bolo aj škvárové ihrisko umiestnené pod skokanskými mostíkmi. Práve na jeho mieste sa stavia nová veža.Proti výstavbe je aktuálne na internete spustená petícia, ktorú podpísalo už takmer 8000 ľudí. "Stavať vyhliadkové veže tam, kde sú vežami naše vrcholy, štíty a kopce je úplne nelogické, a to sa nevyjadrujem o estetickosti projektu. Skúsme raz zabudnúť na zisky a radšej investovať do výsadby stromčekov, aby sa bolo na čo pozerať," povedala autorka petície Alena Duláková.Tento projekt podľa nej už teraz signalizuje nespokojnosť ľudí po celej krajine a žiada preto o jeho prehodnotenie."Príprava projektu trvala niekoľko rokov. Počas tohto obdobia investor dostal k projektu súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov. Samotná stavba veže nezasahuje do pôvodného prírodného prostredia a je realizovaná na už urbanizovanej ploche v zastavanom území obce. Zachované zostanú aj obľúbené bežecké trate v okolí," ubezpečila Čurná.Náučno-vyhliadková veža Štrbské Pleso bude podľa investora novou príležitosťou pre už existujúcich návštevníkov lokality, ktorých cieľom nie je vysokohorská turistika.Návštevníkom sprostredkuje výhľady na masív Vysokých Tatier, panorámu Nízkych Tatier a Popradskú kotlinu. Veža prostredníctvom zážitkovej prehliadky predstaví tatranskú prírodu, históriu vzniku Vysokých Tatier, jedinečnú faunu a flóru Vysokých Tatier a zapojí návštevníkov do environmentálnej výchovy."Návštevníci obľubujúci adrenalín si budú môcť otestovať svoje limity na atrakciách vysunutých do voľného priestoru, na najväčšej a najvyššie umiestnenej adrenalínovej sieti a najodvážnejší si vychutnajú tzv. skywalk vo výške takmer 50 metrov. Výstup na vyhliadkovú vežu bude bezbariérový," doplnila Čurná. Ambíciou projektu je sprístupniť a priblížiť výhľady aj pre tých, ktorým sú pohľady z tatranských štítov nedostupné.Výška veže po dostavbe bude 53 metrov s kapacitou 500 ľudí. Konštrukcia bude postavená z ocele a dreva. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je júl 2020. "Je to na odprírodnenej ploche, na škvarovom ihrisku, v tomto prípade emócie treba dať bokom, lebo tam nedochádza k ovplyvneniu záujmov ochrany prírody," uzavrel riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.