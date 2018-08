Z prezidentských volieb v Kongu vyradili ďalšieho vodcu opozície

Jean-Pierre Bemba, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Goma 26. augusta (TASR) - Konžský opozičný líder Jean-Pierre Bemba nebude môcť kandidovať v decembrových prezidentských voľbách. V sobotu o tom informovala konžská vláda.Konžská ústredná volebná komisia spresnila, že Bemba nemôže kandidovať vo voľbách hlavy štátu napriek tomu, že Medzinárodný trestný súd (ICC) ho v júni oslobodil spod obvinení z vojnových zločinov. Naďalej je totiž súdom ICC obvinený z pokusu o podplácanie svedkov. Podľa konžských zákonov sa osoby obvinené z korupcie nesmú uchádzať o volené funkcie.Bemba, bývalý viceprezident KDR a vojenský veliteľ, sa do vlasti vrátil začiatkom augusta po vyše 11 rokoch v zahraničí, z čoho desaťročie strávil za mrežami v holandskom Haagu. V decembrových voľbách novej hlavy štátu chcel vyzvať na súboj svojho rivala, súčasného prezidenta Josepha Kabilu. Kabila však medzičasom oznámil, že o znovuzvolenie sa uchádzať nebude. Uviedol, že kandidátom vládnucej koalície bude Emmanuel Ramazani Shadari.Okrem Bembu konžské úrady zabránili v zaregistrovaní svojej kandidatúry aj bývalému Kabilovmu spojencovi Moisemu Katumbimu, a to tak, že mu nedovolili vstúpiť na konžské územie.Katumbi žije v zahraničí v dobrovoľnom exile, aby sa takto vyhol trestnému stíhaniu vo vlasti. konžská vláda naňho minulý týždeň vydala medzinárodný zatykač. Katumbi - milionár a vplyvný politik - však odmieta, že by niekedy bol konal v rozpore so zákonom.Za opozičné sily bude v prezidentských voľbách kandidovať Félix Tshisekedi, vodca najväčšej opozičnej strany Zväz pre demokraciu a sociálny pokrok a syn zosnulého opozičného aktivistu Etienna Tshisekediho.V KDR sa od roku 1960, keď získala samostatnosť, dosiaľ neodohralo pokojné odovzdanie moci. V rokoch 1996-1997 a 1998-2003 tam zúrila občianska vojna, do ktorej vstúpili aj ďalšie krajiny strednej a južnej Afriky. Konflikty stále sužujú stred a východ KDR.