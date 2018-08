V rukách islamistov v provincii Suwajdá je najmenej 16 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 26. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že v skupine takmer 30 civilistov unesených pred mesiacom na juhu Sýrie teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) je aj najmenej 16 detí.Podľa HRW islamistickí extrémisti sa zrejme budú snažiť zneužiť obete únosu pri vyjednávaniach so sýrskou vládou a Ruskom. HRW však upozornil, že zadržiavanie unesených ako rukojemníkov je "vojnovým zločinom", pretože "životy civilistov nemôžu byť využívané pri vyjednávaní".Skupinu pozostávajúcu z 30 ľudí, najmä zo žien a detí, zajali bojovníci IS v júli počas útoku v sýrskej provincii Suwajdá. O život pri ňom prišlo viac ako 250 ľudí.Od tejto ofenzívy zomreli najmenej dvaja z unesených: 19-ročného študenta islamisti sťali a videozáznam jeho popravy zverejnili na internete. Staršia žena zomrela kvôli nešpecifikovaným zdravotným problémom. Dvom iným ženám sa zo zajatia podarilo ujsť.Kým sýrska vláda pokračuje v juhosýrskej provincii Suwajdá a v oblastiach susediacich s Damaskom v útokoch na skupiny verné IS, miestni obyvatelia vytvorili vyjednávací tím, ktorého úlohou je dosiahnuť prepustenie unesených príbuzných.Provinciu Suwajdá obývajú najmä drúzovia, ktorí sú šiitskou sektou - podobne ako alaviti, ku ktorým sa hlási aj sýrsky prezident Bašár Asad.