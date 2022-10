Z princeznej kráľovnou. „Arabela“ Jana Nagyová sa po 30 rokoch vracia na strieborné plátno

25.10.2022 (Webnoviny.sk) -"Rola kráľovnej Ľudmily ma tak nadchla, že som jej nemohla odolať, hneď po prečítaní scenára som sa s ňou stotožnila," prezradila, čo ju presvedčilo, aby sa vrátila pred filmové kamery po toľkých rokoch. "Celý mesiac pred natáčaním som mala trému, ale v okamihu, keď som prvýkrát prišla na pľac a videla som okolo seba pripravený, sympatický štáb, som sa začala cítiť ako vo veľkej rodine, ktorá ma prijala s otvoreným srdcom," zaspomínala si herečka na svoj prvý natáčací deň po dlhom čase. "Veľké dojatie, objatie, vášeň, emócie, plač, úsmev a porozumenie," vymenúva svoje hlavné dojmy z nakrúcania.Obsadenie herečky po takej dlhej prestávke bolo pre tvorcov filmu riskantné. Počas natáčania musia byť všetci pripravení, všetko musí fungovať na 100 % a prebiehať podľa prísneho harmonogramu. V tomto prípade však platí staré známe "risk je zisk". "Jana bola dokonale pripravená, veľmi poctivá a pracovitá. Bolo zrejmé, že jej úloha kráľovnej dokonale sadla," pochvaľuje si režisér, herec, producent a scenáristasvoju odvážnu voľbu.S účinkovanímv rozprávketo však zo začiatku nevyzeralo tak ružovo,sa totiž na ňu dlho nedarilo získať kontakt. Napokon sa odhodlal k zúfalému kroku a napísal Janinej dcére cez Instagram. "Je to veľmi neobvyklé, ale Jan Budař oslovil prostredníctvom Instagramu moju najmladšiu dcéru s prosbou o prepojenie," spomínana začiatok svojej spolupráce s režisérom. "Dlho sme sa poznali iba cez obrazovky počítača a osobne sme sa stretli až tesne pred natáčaním," dodáva herečka.Hlavným hrdinom rozprávky je princ Ludvík Otomar Karel XII., ktorý má už 39 rokov, no nikdy neopustil hranice kráľovstva. Ženiť sa nechce, meč držal v rukách zatiaľ iba drevený a bojí sa úplne všetkého. Celý svoj doterajší život strávil leňošením a ničnerobením na zámku u svojich rodičov. Jedného dňa však jeho otcovi, múdremu kráľovi Radomilovi, dôjde trpezlivosť a pošle princa do sveta. Na nečakanej dobrodružnej ceste ho čakajú zážitky, o ktorých doteraz čítal len v knihách. Podarí sa mu konečne dospieť v muža a múdreho panovníka? Hlavnú úlohu stvárnila jeho kráľovských rodičov si zahrali. V ďalších rolách sa predstaviačiFilmje srdcovým projektom herca a hudobníka. Držiteľ 4 Českých levov napísal knižnú predlohu aj scenár, rozprávku zároveň režíruje, produkuje a hrá v nej hlavnú úlohu. Okrem toho k filmu zložil aj hudbu.berie ako akési svoje filmové "dieťa", aj preto sa rozhodol spolupracovať s tými najlepšími z najlepších. Hercov obsadil bez konkurzu podľa svojho želania a úlohy im takpovediac "ušil" na mieru. "Všetkých hercov som si do jednotlivých rolí sám vybral, osobne som im ich ponúkol a mal som to šťastie, že ich všetci prijali," vyznal saZa kameru sa postavil legendárny, vďaka ktorému rozprávka miestami vyzerá ako hollywoodsky veľkofilm. "Obrazy, ktoré tu pán Malíř a jeho manželka Olinka (režisérka a kameramanka) vytvárajú s kamerou, sú podľa mňa úplne geniálne," uviedla s nadšením už počas natáčania herečka. Kostýmy zase pripravila návrhárka, ktorá spolupracuje aj so zahraničnými tvorcami, filmové masky mala na starostia o strih sa postaral slovenský strihač"Želám si, aby Princ mamáčik bol vtipný a múdry film, ktorý budú milovať malé deti, ale aj tie dospelé," dúfa režisér, producent, scenárista a herec v jednej úlohe. O tom, či takou rozprávkanaozaj bude, sa slovenskí diváci môžu presvedčiť užsa bude v kinách premietať so slovenským dabingom.Informačný servis