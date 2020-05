Z prvej pomoci štát pomohol už 400-tisíc ľudom, vyplatil vyše 96 miliónov eur

Pomoc zjednodušili

Je potrebné poslať žiadosť aj výkaz

25.5.2020 - Žiadateľom o príspevky prvej pomoci na elimináciu negatívnych dopadov pandémie nového koronavírusu na ekonomiku bolo k pondelňajšiemu ránu vyplatených vyše 96 miliónov eur.Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s tým, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už odosielajú prvú pomoc za apríl.Celkovo už bolo pritom spracovaných takmer 84-tisíc dohôd, bezmála 90-tisíc odoslaných platieb, ktoré zastrešovali podporu pre skoro 394-tisíc osôb. Vôbec najviac z jednotlivých opatrení, a to takmer 56 miliónov eur, bolo vyplatených na opatrenie číslo tri. Teda zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.O príspevky za apríl môžu zamestnávatelia a SZČO požiadať do 31. mája 2020. Tí, ktorí už o pomoc žiadali za mesiac marec a neprechádzajú do iného opatrenia, zasielajú úradom práce iba vyplnený výkaz za apríl. "Zjednodušili sme našu pomoc tak, že dnes už nie je potrebné podpisovať druhýkrát dohody, ak niekto žiada opakovane o príspevok v rámci toho istého opatrenia ako v marci. Zašle nám iba vyplnený výkaz, ten skontrolujeme a hneď odosielame financie. Preto aj v štatistikách už vidíme, že máme viac odoslaných platieb ako podpísaných dohôd," informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.Žiadatelia, ktorí žiadajú o príspevky prvýkrát, musia úradu poslať vyplnenú žiadosť aj výkaz. To isté platí v prípade, ak záujemca v apríli žiada o inú pomoc ako v marci. Pri štvrtom opatrení, teda pri príspevkoch SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13. marca nemajú žiaden iný príjem, sa opätovne žiadosť nezasiela, príspevok sa poskytuje za marec, apríl a máj. Ak však žiadateľ medzičasom začne pracovať alebo podnikať, musí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť, že si v apríli, resp. máji, neuplatňujete nárok na príspevok.Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk