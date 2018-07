Z Rodosu do Bratislavy meškal jeden let

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) - Problémy s odbavovacím systémom na letisku na gréckom ostrove Rodos ovplyvnili len jeden let z nedele na pondelok na Slovensko. Potvrdila to hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.uviedla Ševčíková. Pondelkové prílety cestujúcich do Bratislavy sú zatiaľ naplánované podľa letového poriadku. Najbližšie plánovaný odlet na Rodos z Bratislavy je o 17.40 hod. a v utorok ráno o 4. hodine. Najbližšie plánovaný prílet do Bratislavy z Rodosu je o 23.35 hod. v pondelok večer.Podľa medializovaných informácií zostali stovky cestujúcich uväznení na letisku po tom, čo skolaboval odbavovací systém. Tamojšie letisko oneskorenie letov odôvodnilo technickými problémami spôsobenými treťou stranou. Hovorkyňa leteckej spoločnosti Travel Service Vladimíra Dufková uviedla, že slovenských turistov sa problémy na gréckom letisku netýkajú, ide najmä o meškania do Českej republiky.