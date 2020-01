Z Ruska utiekol známy stand-up komik, pre žarty z Putina sa o neho zaujímala polícia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Z Ruska vo štvrtok utiekol do zahraničia známy stand-up komik Alexandr Dolgopolov, o ktorého sa začala zaujímať polícia. Komik si často robil žarty z ruského prezidenta Vladimira Putina či z ruskej pravoslávnej cirkvi, napriek tomu, že si bol celý čas vedomý, že Kremeľ ani jedno z toho nevidí rád a hrozia mu perzekúcie. O úteku Dolgopolova z krajiny informovala vo štvrtok večer s odvolaním sa na organizátora jeho podujatí Armena Gandiljana ruská verzia Rádia Slobodná Európa-Rádia Sloboda (RFE-RL). Do akej krajiny komik utiekol, to zatiaľ nie je známe.Dolgopolova podľa Slobodnej Európy zažaloval istý obyvateľ mesta Orechovo-Zujevo neďaleko Moskvy, podľa ktorého jeho vystúpenia "urážajú cítenie veriacich". Že je situácia vážna, sa komik dozvedel v stredu, keď sa naňho vypytoval neznámy muž na bare klubu v Moskve, kde mal večer vystúpiť. Spolu s predstaviteľmi klubu usúdili, že šlo o policajta v civile, ktorý prišiel komika zatknúť. Dolgopolov sa teda rozhodol vystúpenie zrušiť, a krátko nato sa rozhodol aj pre útek z krajiny.Známy ruský stand-up komik skutočne nešetril Putina ani jeho obdivovateľov. Vo svojom programe Hodina vtipov si napríklad nedávno uťahoval z bezbrehej oddanosti Rusov Putinovi: "Ak Putin vydá dekrét, že majú všetci Rusi naskákať do žeravej lávy, oni povedia: ´Bože, ale kde nájdeme lávu, veď tu žiadna láva nie je! Čo máme robiť, náš múdry vodca?´".