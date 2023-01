Z. Smatanová vydáva nový singel Tajomstvo,titulnú pieseň k filmu Slúžka

Jedna z najúspešnejších slovenských speváčok a autoriek Zuzana Smatanová začína rok 2023 novým singlom Tajomstvo, titulnou skladbou k filmu Slúžka, ktorý príde do kín 2. februára.





"Mám radosť a veľmi si cením, že režisérka Mariana Čengel Solčanská mi už tretíkrát dala príležitosť pracovať na titulnej skladbe k jej ďalšiemu filmu. Predtým, než som začala písať pesničku, chcela som vidieť film, aby som do seba nasala jeho atmosféru a dej. Z projekcie som odchádzala s poznámkami v mobile a cestou k autu mi v hlave už hrala jemná náladová melódia, o ktorej som vedela, že na nej pesničku postavím. Doma som si sadla ku klavíru a začala skladať. V texte som vychádzala z hlavnej idey filmu, ktorú asi najlepšie vystihuje slovo 'tajomstvo', podľa ktorého dostala aj názov. Chcela som do pesničky dostať naliehavosť, melanchóliu, nádej, trpkú realitu, ale hlavne tajomno. Pesnička vznikala zhruba dva týždne," hovorí o vzniku piesne speváčka.Zuzka pieseň aj sama produkovala, programming zabezpečil Laco Rychtárik, a o nahrávku a mixáž sa postarala zvukárska legenda Ivan Jombík. Aktuálne sa pracuje na natáčaní klipu k piesni, ten režíruje samotná autorka filmu Čengel Solčanská, a tak skladba dostane exkluzívne obrazové stvárnenie.Smatanovú čaká okrem novej piesne a videoklipu náročný program po celý rok 2023, už od začiatku februára spolu s kapelou začína koncertovať, a keďže tento rok je aj rokom 20. výročia jej pôsobenia na scéne, okrem poriadnej dávky koncertov chystá aj ďalšie prekvapenia, ktoré bude postupne odhaľovať, bude to naozaj výnimočná sezóna.