Z útoku vo vlaku obvinili 29-ročného Mateja, polícia prezradila viac informácií

Incident sa stal 1. novembra okolo 20:00, vo vlaku smerujúcom do Žiliny. Podozrivá osoba sa usilovala uniknúť na stanici v Spišskej Novej Vsi, zabránili jej v tom však cestujúci zo susedného kupé, a to až do príchodu polície.





3.11.2023 (SITA.sk) - Polícia obvinila zo stredajšieho útoku vo vlaku 29-ročného Mateja zo Spišskej Novej Vsi. Po získaní, analyzovaní a vyhodnotení dôkazov ho krajský policajný vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva.„Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného Mateja do vyšetrovacej väzby," informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach . V prípade, ak mu bude dokázaná vina, mužovi hrozí trest odňatia slobody na v dĺžke 15 až 20 rokov.„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania Matej na mieste verejnosti prístupnom, vo vlaku, ktorý v tom čase prichádzal na železničnú stanicu Spišská Nová Ves, v úmysle usmrtiť poškodenú 22-ročnú ženu, doposiaľ presne nezisteným predmetom, pravdepodobne nožom, náhle a bez zjavného, doposiaľ nezisteného dôvodu, poškodenú niekoľkokrát bodol do oblasti krku, a keď sa začala brániť, spôsobil jej rezné poranenia na rukách," uvádza polícia. Podľa predbežných vyjadrení lekárov utrpela poškodená zranenia s predpokladanou dobou liečenia 14 dní.