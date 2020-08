Z uviaznutej lode pri Mauríciu odčerpali všetko palivo, pri čistení pomáhali i dobrovoľníci (video)

Stav environmentálnej núdze

Tisíckam živočíchov hrozí smrť

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Z japonskej lode, ktorá uviazla na plytčine pri ostrove Maurícius, odčerpali všetok palivový olej. Informoval o tom tamojší premiér Pravind Jugnauth s tým, že palivo previezli na pobrežie s pomocou helikoptéry a tiež na druhú loď, ktorú vlastní rovnaká japonská spoločnosť.Úrady sa obávali, že sa poškodená loď pretrhne. Podľa doterajších informácií sa na jej palube nachádzalo 4000 ton palivového oleja. Plavidlo uviazlo na plytčine 25. júla v oblasti známej pre bohatý výskyt voľne žijúcich živočíchov. Nachádzajú sa tam aj významné mokrade.Z lode začalo unikať do vody palivo a na ostrove vyhlásili stav environmentálnej núdze. Francúzsko poslalo zo svojho neďalekého ostrova Réunion vojenské lietadlo s vybavením na kontrolu znečistenia. Japonsko vyslalo šesťčlenný tím, ktorý mal pomáhať francúzskym odborníkom.Zasahujú tam tiež maurícijská pobrežná stráž a niekoľko policajných jednotiek. Dobrovoľníci plnili vrecia slamou a vytvorili bariéru proti oleju. Vláda pritom nariadila, aby sa miestni ľudia nezapájali do čistenia a prenechali to odborníkom.Zástupcovia Greenpeace Africa vyhlásili, že tisíckam živočíchov hrozí v dôsledku znečistenia vody smrť, čo bude mať dopad aj na hospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a zdravie na ostrove.Výkonný riaditeľ firmy, ktorá vlastní loď, sa ospravedlnil za vzniknutú situáciu a dodal, že sa "zo všetkých síl posnažia vyriešiť tento problém".