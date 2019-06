Z väzenia Talibanu oslobodili 84 zajatcov, najmä vojakov a civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Kábul 6. júna (TASR) - Príslušníci armády oslobodili z objektu kontrolovaného fundamentalistickým hnutím Taliban v severoafganskej provincii Fárjáb 84 zajatcov. S odvolaním sa na hovorcu armády o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Operácia sa uskutočnila v stredu večer. Medzi zajatcami boli väčšinou príslušníci afganských bezpečnostných zložiek a civilisti, ale aj niekoľko bojovníkov džihádistsickej skupiny Islamský štát (IS).Podľa AP nebolo bezprostredne známe, čo podnikne afganská armáda s oslobodenými bojovníkmi IS, medzi ktorými boli aj štyria muži z Uzbekistanu, traja z Tadžikistanu a jeden z Kirgizska.Bojovníci IS boli zajatí vlani počas ťaženia Talibanu, ktorého cieľom bolo vytlačenie extrémistov zo susednej provincie Džúzdžán.Aktivity hnutia Taliban a afganskej odnože IS sú síce namierené proti oficiálnej vláde v Kábule, obe tieto organizácie však majú rozdielnu taktiku a ideológiu a opakovane útočili aj na seba.