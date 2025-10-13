Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2025

Z vraždy rockera Iana Watkinsa obvinili dvoch mužov


Z vraždy rockera skupiny Lostprophets Iana Watkinsa, ktorý o život prišiel v sobotu vo väznici, kde si odpykával trest za sexuálne násilie, obvinili ...



gettyimages 1784447972 676x481 13.10.2025 (SITA.sk) - Z vraždy rockera skupiny Lostprophets Iana Watkinsa, ktorý o život prišiel v sobotu vo väznici, kde si odpykával trest za sexuálne násilie, obvinili dvoch mužov. Watkinsa odsúdili v decembri 2013 za niekoľko závažných trestných činov vrátane pokusu o znásilnenie dieťaťa.


V sobotu ráno do väznice s vysokou ostrahou vo Wakefielde v severnom Anglicku privolali záchranárov pre vážne napadnutie väzňa. Watkinsa však na mieste vyhlásili za mŕtveho, uviedla polícia grófstva West Yorkshire.

Obvinení Rashid Gedel (25) a Samuel Dodsworth (43) na súde v Leedse iba potvrdili svoju totožnosť. Na súd pre vážne trestné činy ich predvedú v utorok.

Watkinsa spoluväzni napadli aj v roku 2023. Po útoku bol hospitalizovaný.

Skupina Lostprophets, ktorá vznikla v roku 1997, predala po celom svete milióny albumov. Na konte mala sériu zlatých albumov v Spojených štátoch a platinových v Británii. Rozpadla sa krátko po tom, ako Watkinsa obvinili.


Zdroj: SITA.sk - Z vraždy rockera Iana Watkinsa obvinili dvoch mužov © SITA Všetky práva vyhradené.

