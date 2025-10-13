|
Pondelok 13.10.2025
Meniny má Koloman
13. októbra 2025
Z vraždy rockera Iana Watkinsa obvinili dvoch mužov
Z vraždy rockera skupiny Lostprophets Iana Watkinsa, ktorý o život prišiel v sobotu vo väznici, kde si odpykával trest za sexuálne násilie, obvinili ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Z vraždy rockera skupiny Lostprophets Iana Watkinsa, ktorý o život prišiel v sobotu vo väznici, kde si odpykával trest za sexuálne násilie, obvinili dvoch mužov. Watkinsa odsúdili v decembri 2013 za niekoľko závažných trestných činov vrátane pokusu o znásilnenie dieťaťa.
V sobotu ráno do väznice s vysokou ostrahou vo Wakefielde v severnom Anglicku privolali záchranárov pre vážne napadnutie väzňa. Watkinsa však na mieste vyhlásili za mŕtveho, uviedla polícia grófstva West Yorkshire.
Obvinení Rashid Gedel (25) a Samuel Dodsworth (43) na súde v Leedse iba potvrdili svoju totožnosť. Na súd pre vážne trestné činy ich predvedú v utorok.
Watkinsa spoluväzni napadli aj v roku 2023. Po útoku bol hospitalizovaný.
Skupina Lostprophets, ktorá vznikla v roku 1997, predala po celom svete milióny albumov. Na konte mala sériu zlatých albumov v Spojených štátoch a platinových v Británii. Rozpadla sa krátko po tom, ako Watkinsa obvinili.
Zdroj: SITA.sk - Z vraždy rockera Iana Watkinsa obvinili dvoch mužov © SITA Všetky práva vyhradené.
