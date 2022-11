Z vraždy tínedžerky v Krompachoch je obvinený 19-ročný Erik, hrozí mu doživotie

Na tele sa našli bodné poranenia

Útoku mala predchádzať slovná výmena

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Dvadsaťpäť rokov až doživotie za mrežami hrozí v prípade dokázania viny 19-ročnému Krompašanovi Erikovi, ktorý čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy 17-ročného dievčaťa. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby.Informovala o tom v utorok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Telo tínedžerky bez známok života našli ešte v nedeľu 13. novembra v skorých ranných hodinách v jednom z rodinných domov v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves.Počas dokumentovania udalosti bolo podľa Ivanovej zistené, že dievča pravdepodobne nezomrelo prirodzenou smrťou, pretože na tele sa našli viditeľné bodné poranenia.„Keďže podľa vyjadrenia súdneho znalca, ktorý sa nachádzal na mieste počas dokumentovania tejto tragickej udalosti, išlo pravdepodobne o násilnú smrť zavinenú cudzou osobou, bolo nariadené vykonanie pitvy,“ vysvetlila.Okrem stôp, ktoré policajti na mieste zaistili a zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie, policajti zadržali aj jednu podozrivú osobu. Tú po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal so získavaním, zhromažďovaním a vyhodnocovaním dôkazov.„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania podozrivá osoba v skorých ranných hodinách, v izbe jedného z krompašských rodinných domov, po predchádzajúcej slovnej výmene názorov, za doposiaľ presne neobjasnených okolností, ostrým predmetom úmyselne niekoľkokrát zasiahla poškodenú ženu do rôznych oblastí tela,“ uviedla policajná hovorkyňa. Zraneniam dievča podľahlo.