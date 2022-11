O2 a Férová Nadácia O2 si November 1989 pripomínajú Príbehom slobody

Príbeh slobody

Férová Nadácia O2 a November 1989

15.11.2022 (Webnoviny.sk) -"V tomto roku sme sa snažili pozrieť na November 1989 pozitívne a z hodnôt, ktoré nám priniesol sme si vybrali slobodu. Tá nenastala hneď 17. novembra, ale vyvíjala sa postupne. Zamerali sme sa na jej príbeh a to, že roky po novembri´89 priniesli každému z nás niečo nové, vďaka čomu sme sa mohli cítiť na svete o niečo slobodnejšie. Ľuďom preto prinášame Príbeh slobody a dúfame, že aj v nich vyvolá pozitívne spomienky," hovorí Lucia Petrášová, riaditeľka komunikácie a značky O2.Kampaň Príbeh slobody sa dotýka rôznych oblastí života, ktoré nám priblížia príbehy hudby, filmu a cestovania v podobe animovaných videí na Instagrame O2 Na svoj príbeh slobody si zaspomínajú aj osobnosti, konkrétne speváčka Jana Kirschner, herec Ján Koleník a herečka Zuzana Mauréry."Niektoré veci sa u nás doma šepkali. Rodičia sa rozprávali, bola tam debata a zrazu sa stíchlo a šepkalo. Takže to boli také prvé hinty, že asi niečo nie je úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti," uviedla speváčka. Jej spomienky si môžete pozrieť na Jana Kirschner | Môj príbeh slobody - YouTube Svoj príbeh slobody priblížil aj herec: "My sme sa ani nepokúšali vycestovať. Balaton, Tatry. To boli dve destinácie, ktoré sme my poznali. Ja som bol pri mori až keď som mal 27 rokov. Lebo som sa s rodinou k moru skrátka nikdy nedostal."Príbeh slobody herečky Zuzany Mauréry bude zverejnený čoskoro na YouTube O2 . Pre zákazníkov O2 je pripravený aj krátky vedomostný kvíz o Novembri 1989 v magazíne Sóda "Férová Nadácia O2 dlhodobo hlási k hodnotám, ako je sloboda, transparentnosť, rovnosť, tolerancia a ľudskosť. Práve projekty podporené pri spomienke na 17. november nám umožňujú nezabudnúť na vybojované hodnoty a tých, ktorí za ne bojovali vtedy a bojujú aj dnes. Príbeh slobody totiž nekončí. Sloboda nie je samozrejmosť a pokiaľ si ju nebudeme chrániť, môžeme o ňu veľmi ľahko prísť", uviedla Natália Tomeková, členka Správnej rady Férovej Nadácie O2.Férová Nadácia O2 pri príležitosti spomienky na November 1989 podporila viacero projektov. Post Bellum a medzinárodnú vzdelávaciu konferenciu Slobodní študenti #FOREVER, ktorej ambíciou je chrániť slobodu vo vzdelávacom a verejnom priestore a ktorá sa bude konať 21. až 23. novembra v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi. Biela vrana 2022 , ktoré sa udeľuje 17. novembra ľudom ochotným brániť pravdu a spravodlivosť, podporí Férová Nadácia O2 aj prostredníctvom príspevku zamestnancov O2. Stredoeurópske fórum 2022 pod názvom ´Sme ako oni?´, ktorý prináša autentickú verejnú debatu o najnaliehavejších otázkach demokracie, ľudských práv a dôstojnosti, ktorá sa koná vždy na výročie Nežnej revolúcie. November89 Dnes a knihu Hasta La Vista Komunista od Karola Sudora, ktorý v nej vedie rozhovory so študentskými lídrami Nežnej revolúcie.Informačný servis