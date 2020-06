Z vraždy v Bojniciach obžalovali mladého muža, ten však aj napriek jasným dôkazom vinu odmieta

Zvrat nastal po pitve

Obvinený je v ilavskej väznici

Dôkazy postavené na DNA

Páchateľ komunikoval so sestrou zavraždenej

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na Okresnom súde v Trenčíne sa dnes predpoludním začal proces s 28 ročným Petrom T., ktorého obžalovali z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Obžaloba mu kladie za vinu, že v marci minulého roku v jednom z rodinných domov v Bojniciach zavraždil 46 ročnú Adrianu. Obaja mali v dome na Prievidzskej ulici prenajaté izby na bývanie. Petrovi T. hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody od 15 do 20 rokov, on však svoju vinu rezolútne popiera.Mŕtvu ženu našla polícia koncom marca minulého roka v rodinnom dome v Bojniciach, kde ako Handlovčanka žila v prenájme.Dcére sa dlhšie neozývala a tá kontaktovala políciu. Muži zákona v zamknutej kúpeľni, ktorej dvere museli vylomiť, našli nehybné telo.Polícia najprv vyšetrovala smrť 46 ročnej Adriany ako usmrtenie, zvrat nastal po súdnej pitve, ktorá preukázala cudzie zavinenie.Koncom októbra 2019 polícia zadržala 28 ročného Petra T. a následne ho aj obvinila. Od 7. novembra 2019 je umiestnený v ilavskej väznici.K vražde došlo v období posledných dvoch marcových týždňov, za najpravdepodobnejší termín prokurátorka označila 17. marec 2019.Podľa obžaloby mala skutku predchádzať hádka oboch susedov, po ktorej Adriana utrpela zranenia na tvári, následne jej mal obžalovaný prekryť ústa a nos uterákom a privodiť jej smrť udusením.Obžaloba je postavená na zabezpečených stopách DNA Petra T., ktoré sa našli jednak na oblečení nebohej, ale aj pod nechtami pravej ruky. Ten to pripisuje skutočnosti, že disponovali spoločnou práčovňou."Keď mala na sušiaku nejaké oblečenie a ja som si chcel zavesiť niektoré svoje veci, musel som jej ich posunúť a takto som sa ich dotkol," uviedol pred súdom.Zároveň poprel akúkoľvek vinu a ako sám upresnil, jediný raz sa ocitol v byte zavraždenej, keď jej pomáhal s presúvaním gauča začiatkom februára.Pred súdom vypovedala aj dcéra zavraždenej Michaela, ktorá podľa všetkého ako posledná z rodiny s ňou komunikovala. Podľa vlastných slov začala mať o mamu strach po 17. marci, kedy prestala reagovať na jej správy.Neskôr sa síce komunikácia obnovila, ale štýl písania sa výrazne zmenil, keďže s mobilným telefónom s najväčšou pravdepodobnosťou už disponoval páchateľ. Aj preto kontaktovala polícia, ktorá už len potvrdila zlú predtuchu.Na súde odzneli aj závery zo znaleckých posudkov. Súdna pitva nevylúčila aj alternatívu samovraždy, ale znalec ju označil za krajne nepravdepodobnú možnosť.Sudkyňa hlavné pojednávanie odročila na 30. júna, kedy prídu na rad výpovede svedkov.