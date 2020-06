Za týranie zvierat odsúdil súd dvoch mestských policajtov z Holíča, dostali podmienečné tresty

Tyrani utopili päť šteniat počas služby

Policajti spáchali trestný čin

Zákaz vykonávať funkciu verejného činiteľa

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Trnave dnes vyniesol tresty v prípade utýrania psov mestskými policajtmi v Holíči. Marte Badáňovej aj Petrovi Masárovi potvrdil tresty odňatia slobody v trvaní 16 mesiacov s podmienečným odkladom v prípade Badáňovej na dva roky, v prípade Masára skrátil skúšobnú dobu pri podmienečnom odklade na 18 mesiacov.Obaja okrem toho nemôžu vykonávať zamestnanie, v ktorom by boli v pozícii verejného činiteľa.Obžalovaní v auguste 2016 utopili v žumpe za mestom Holíč päť asi trojmesačných šteniat. V tom čase boli príslušníkmi Mestskej polície v Holíči, týrania zvierat sa dopustili v službe.V súčasnosti už podľa dostupných informácií nie je ani jeden z nich policajtom.Pôvodne boli obaja obžalovaní odsúdení trestným rozkazom len na peňažný trest. Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová takýto trest vo výške niekoľko sto eur dôrazne odmietala s vysvetlením, že by to mohlo nabádať ďalších páchateľov k podobným činom s vedomím, že aj tak im väzenie nehrozí. Dnešný rozsudok je právoplatný.Stanová nemala proti verdiktu Krajského súdu v Trnave vážnejšie výhrady. Zásadné podľa nej je, že súd nepristúpil na mimoriadne zníženie trestu a len peňažnú sankciu.„Skutok, ktorého sa dopustili mestskí policajti považujeme za mimoriadne závažný a vystríhame pred jeho zľahčovaním, že nadbytočná populácia spoločenských zvierat sa odjakživa topila, hádzala o zem a podobne. Takéto konanie je pomerne dlhý čas trestným činom a takýto postup jednoducho nie je možný,“ povedala Stanová.Šteňatá uhynuli krutou a trýznivou smrťou, navyše na verejne prístupnom mieste. K dĺžke konania povedala, že aj ďalších aktivistov, ktorí sa dožadujú spravodlivosti v podobných prípadoch upozorňuje, že pri trestnom konaní je nevyhnutná trpezlivosť.Okresný súd v Skalici pôvodne v septembri minulého roku uložil obom obžalovaným zhodné tresty, oboch odsúdil na 16 mesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz zamestnania v pozícii verejného činiteľa.Krajský súd v Trnave v prípade Masára, ktorý sa k skutku priznal a oľutoval ho, skúšobnú lehotu skorigoval.