Z výletnej lode v Stredozemnom mori spadla pasažierka

Madrid 10. júna (TASR) - Pasažierka výletnej lode spadla cez palubu počas plavby v Stredozemnom mori. Pátranie po nezvestnej Kórejčanke odvolali bez toho, aby ju našli, oznámila v nedeľu prevádzkujúca spoločnosť. Informovala o tom agentúra AP.Spoločnosť Norwegian Cruise Line vo vyhlásení uviedla, že žena spadla do mora v sobotu, keď sa loď Norwegian Epic plavila z francúzskeho Cannes do španielskej Palmy de Mallorca.V prípade zalarmovali úrady a bola spustená pátracia a záchranná operácia, pri ktorej sa však ženu nepodarilo nájsť.Firma podľa AP nereagovala na telefonáty ani e-maily so žiadosťou o ďalšie informácie.Plavidlo Norwegian Epic bolo v nedeľu v prístave v Barcelone.