Zeman: Demonštrácie proti Babišovej vláde nemajú zmysel

Český prezident Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. júna (TASR) - Podľa českého prezidenta Miloša Zemana nemajú terajšie demonštrácie proti vláde premiéra ČR Andreja Babiša zmysel. Prezident to povedal v nedeľu v relácii rozhlasovej stanice Frekvence 1. Organizátori takýchto demonštrácií by sa mali podľa neho spojiť s politikmi, ktorí by až potom mohli vysloviť Babišovi nedôveru v Snemovni.uviedol Zeman, ktorého citovala spravodajská webstránka Novinky.cz. "dodal prezident a zmienil šéfa poslaneckého klubu strany TOP 09 Miroslava Kalouska, ktorého strana je medzi tými, ktoré chcú iniciovať hlasovanie o nedôvere.Organizátori poslednej demonštrácie na Václavskom námestí v Prahe uviedli, že sa na nej zúčastnilo približne 120.000 ľudí. Podľa Zemana ide o desať percent populácie a nie je možné, aby týchto pražských desať percent obyvateľstva rozhodovalo o vláde alebo o tom, kto bude jej predsedom.Jediná demonštrácia od roku 1989, ktorá mala zmysel, bola podľa Zemana práve tá v roku 1989; všetky ostatné skončili "".povedal Zeman na adresu jedného z organizátorov demonštrácií Mikuláša Minářa.Zeman zároveň ocenil slová premiéra Andreja Babiša, ktorý v Bratislave povedal, že Česká republika nie je Slovensko a že v ČR sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií.