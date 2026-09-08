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08. septembra 2026
Za akých podmienok Kane predĺži zmluvu v Bayerne Mníchov? Pôjde ešte asi do MLS
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
Harry Kane nezostane v Bayerne Mníchov do konca kariéry, ale jednu zmluvu ešte podpíše. Podpíše? Nepodpíše? Kedy a na ako dlho? Tieto otázky si čoraz častejšie kladú fanúšikovia, ale aj funkcionári ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Harry Kane nezostane v Bayerne Mníchov do konca kariéry, ale jednu zmluvu ešte podpíše.
Podpíše? Nepodpíše? Kedy a na ako dlho? Tieto otázky si čoraz častejšie kladú fanúšikovia, ale aj funkcionári tímu FC Bayern Mníchov a týkajú sa ich anglického ofenzívneho pokladu Harryho Kana. Jeho aktuálny štvorročný kontrakt vyprší na konci sezóny 2026/2027.
"Ak nie ste pod tlakom, urobíte to aj o týždeň neskôr. A neurobili sme to v lete, pretože sa Harry chcel sústrediť na majstrovstvá sveta,“ povedal generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen v relácii FIROCKX Doppelpass.
Na otázku SPORT1, či je hlavný problém naťahovačiek dĺžka trvania novej zmluvy, Dreesen odpovedal: "Je to jeden z menších detailov, o ktorých nechcem hovoriť."
Otázka, ako dlho si hráč a klub chcú zostať navzájom oddaní, je stále otvorená. Napriek Kanovým vynikajúcim výkonom a pozoruhodnej konzistentnosti neexistuje žiadna záruka, že to tak bude aj o dva alebo tri roky. A kapitán anglickej reprezentácie, bronzového medailistu MS 2026, má už 33 rokov.
Zdroje blízke hviezdnemu hráčovi však naznačujú, že si to včas prizná, ak jeho výkony už nebudú spĺňať štandardy Bayernu Mníchov. Ak to tak naozaj bude, výrazne to uľahčí situáciu rekordnému nemeckému šampiónovi.
Presná dĺžka trvania zmluvy sa tak stáva o niečo menej významnou. Nezdá sa, že by Kane musel byť doslova odvedený z ihriska, ak by jeho výkony významne klesli.
"Vek by nemal byť argument, keď máte zodpovedajúcu kvalitu,“ povedal expert SPORT1 a bývalý úspešný reprezentant Stefan Effenberg a objasnil, že ani on nevidí problém v dlhodobej zmluve pre Kana. "Harry, jeho otec a brat plánujú na viac ako tri roky dopredu. Takže majú na mysli dlhú kariéru,“ pridal postreh generálny riaditeľ Mníchovčanov Dreesen.
Kane po nedávnom bundesligovom zápase Bayernu proti Stuttgartu vyhlásil, že zmluva, o ktorej sa momentálne rokuje, je pre neho dôležitá, ale nie posledná v kariére. Rozhovory s Dreesenom a ďalšími boli pozitívne a budú pokračovať v nasledujúcich týždňoch.
Čo však Kane, jeho brat Charlie a otec Pat plánujú na najbližšie roky? Údajne je predĺženie zmluvy v Mníchove isté.
"Následne je ale pravdepodobnejší prestup do severoamerickej MLS alebo do Saudskej Arábie. Kane je známy tým, že je veľký fanúšik Floridy aj neďalekých Bahám, kde trávi mnoho rokov dovolenky. Dobrodružstvo v USA na konci jeho kariéry by sa do toho perfektne hodilo," myslia si redaktori SPORT1.
Anglickému kanonierovi momentálne chýbajú dva góly k pokoreniu hranice 100 presných zásahov v najvyššej nemeckej súťaži. Je neuveriteľné, že na 98 strelených gólov potreboval Harry Kane iba 95 zápasov. Je to rekordné číslo.
Pre porovnanie legendárny Gerd Müller v drese Kolína nad Rýnom strelil 95 gólov v 123 bundesligových dueloch.
Zdroj: SITA.sk - Za akých podmienok Kane predĺži zmluvu v Bayerne Mníchov? Pôjde ešte asi do MLS © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpíše? Nepodpíše? Kedy a na ako dlho? Tieto otázky si čoraz častejšie kladú fanúšikovia, ale aj funkcionári tímu FC Bayern Mníchov a týkajú sa ich anglického ofenzívneho pokladu Harryho Kana. Jeho aktuálny štvorročný kontrakt vyprší na konci sezóny 2026/2027.
"Ak nie ste pod tlakom, urobíte to aj o týždeň neskôr. A neurobili sme to v lete, pretože sa Harry chcel sústrediť na majstrovstvá sveta,“ povedal generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen v relácii FIROCKX Doppelpass.
Menší detail...
Na otázku SPORT1, či je hlavný problém naťahovačiek dĺžka trvania novej zmluvy, Dreesen odpovedal: "Je to jeden z menších detailov, o ktorých nechcem hovoriť."
Otázka, ako dlho si hráč a klub chcú zostať navzájom oddaní, je stále otvorená. Napriek Kanovým vynikajúcim výkonom a pozoruhodnej konzistentnosti neexistuje žiadna záruka, že to tak bude aj o dva alebo tri roky. A kapitán anglickej reprezentácie, bronzového medailistu MS 2026, má už 33 rokov.
Zdroje blízke hviezdnemu hráčovi však naznačujú, že si to včas prizná, ak jeho výkony už nebudú spĺňať štandardy Bayernu Mníchov. Ak to tak naozaj bude, výrazne to uľahčí situáciu rekordnému nemeckému šampiónovi.
Presná dĺžka trvania zmluvy sa tak stáva o niečo menej významnou. Nezdá sa, že by Kane musel byť doslova odvedený z ihriska, ak by jeho výkony významne klesli.
Ešte dlhá kariéra
"Vek by nemal byť argument, keď máte zodpovedajúcu kvalitu,“ povedal expert SPORT1 a bývalý úspešný reprezentant Stefan Effenberg a objasnil, že ani on nevidí problém v dlhodobej zmluve pre Kana. "Harry, jeho otec a brat plánujú na viac ako tri roky dopredu. Takže majú na mysli dlhú kariéru,“ pridal postreh generálny riaditeľ Mníchovčanov Dreesen.
Nebude posledná
Kane po nedávnom bundesligovom zápase Bayernu proti Stuttgartu vyhlásil, že zmluva, o ktorej sa momentálne rokuje, je pre neho dôležitá, ale nie posledná v kariére. Rozhovory s Dreesenom a ďalšími boli pozitívne a budú pokračovať v nasledujúcich týždňoch.
Čo však Kane, jeho brat Charlie a otec Pat plánujú na najbližšie roky? Údajne je predĺženie zmluvy v Mníchove isté.
"Následne je ale pravdepodobnejší prestup do severoamerickej MLS alebo do Saudskej Arábie. Kane je známy tým, že je veľký fanúšik Floridy aj neďalekých Bahám, kde trávi mnoho rokov dovolenky. Dobrodružstvo v USA na konci jeho kariéry by sa do toho perfektne hodilo," myslia si redaktori SPORT1.
Anglickému kanonierovi momentálne chýbajú dva góly k pokoreniu hranice 100 presných zásahov v najvyššej nemeckej súťaži. Je neuveriteľné, že na 98 strelených gólov potreboval Harry Kane iba 95 zápasov. Je to rekordné číslo.
Pre porovnanie legendárny Gerd Müller v drese Kolína nad Rýnom strelil 95 gólov v 123 bundesligových dueloch.
Zdroj: SITA.sk - Za akých podmienok Kane predĺži zmluvu v Bayerne Mníchov? Pôjde ešte asi do MLS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
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