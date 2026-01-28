Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. januára 2026

Za článkom Politico je novinár Tom Nicholson, vyhlásil premiér Fico


Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky

Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu pre médiá uviedol, že za článkom portálu Politico o údajných jeho výrokoch na ...



Zdieľať
678fac333e372207937437 1 676x451 28.1.2026 (SITA.sk) - Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu pre médiá uviedol, že za článkom portálu Politico o údajných jeho výrokoch na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa je kanadský novinár Tom Nicholson, ktorý v minulosti pôsobil na Slovensku.


Fico označil článok za obludné klamstvo a vidí za ním snahu hodiť prekážku medzi neho a amerického prezidenta, keďže majú rovnaké názory na témy, ako je napríklad migrácia.

Premiér sa v tejto súvislosti pýta, aká bola úloha Toma Nicholsona pri vražde novinára Jána Kuciaka. „Veľmi rád by som to vedel, prečo okamžite utekal z územia SR," vyhlásil Fico a doplnil, že Nicholson ho miluje ako „koza nôž" a predstaviteľov Smeru by pozatváral za tri minúty. Jeho zneužitie liberálneho portálu Politico preto Fica podľa jeho slov neprekvapuje.

Podľa článku portálu Politico Robert Fico povedal lídrom Európskej únie, že americký prezident prišiel o rozum a je nebezpečný. Portál sa odvoláva na vyjadrenia piatich európskych diplomatov, ktorí chceli zostať v anonymite. Fico to popiera a hovorí, že dôrazne odmieta „klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico“.

Premiér pritom zdôraznil, že na samite nedávnom v Bruseli nevystúpil. „Na samite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA,“ uviedol premiér s tým, že samit, jeho prípravu a zvolanie otvorene kritizoval.


Zdroj: SITA.sk - Za článkom Politico je novinár Tom Nicholson, vyhlásil premiér Fico © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, v Petržalke sa rozdalo rekordné množstvo mulču – FOTO
<< predchádzajúci článok
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odsúdilo zbúranie národnej kultúrnej pamiatky, žiada prešetrenie všetkých okolností

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 