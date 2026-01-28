|
Streda 28.1.2026
28. januára 2026
Za článkom Politico je novinár Tom Nicholson, vyhlásil premiér Fico
Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu pre médiá uviedol, že za článkom portálu Politico o údajných jeho výrokoch na ...
28.1.2026 (SITA.sk) - Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu pre médiá uviedol, že za článkom portálu Politico o údajných jeho výrokoch na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa je kanadský novinár Tom Nicholson, ktorý v minulosti pôsobil na Slovensku.
Fico označil článok za obludné klamstvo a vidí za ním snahu hodiť prekážku medzi neho a amerického prezidenta, keďže majú rovnaké názory na témy, ako je napríklad migrácia.
Premiér sa v tejto súvislosti pýta, aká bola úloha Toma Nicholsona pri vražde novinára Jána Kuciaka. „Veľmi rád by som to vedel, prečo okamžite utekal z územia SR," vyhlásil Fico a doplnil, že Nicholson ho miluje ako „koza nôž" a predstaviteľov Smeru by pozatváral za tri minúty. Jeho zneužitie liberálneho portálu Politico preto Fica podľa jeho slov neprekvapuje.
Podľa článku portálu Politico Robert Fico povedal lídrom Európskej únie, že americký prezident prišiel o rozum a je nebezpečný. Portál sa odvoláva na vyjadrenia piatich európskych diplomatov, ktorí chceli zostať v anonymite. Fico to popiera a hovorí, že dôrazne odmieta „klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico“.
Premiér pritom zdôraznil, že na samite nedávnom v Bruseli nevystúpil. „Na samite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA,“ uviedol premiér s tým, že samit, jeho prípravu a zvolanie otvorene kritizoval.
Zdroj: SITA.sk - Za článkom Politico je novinár Tom Nicholson, vyhlásil premiér Fico © SITA Všetky práva vyhradené.
