Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

28. januára 2026

Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, v Petržalke sa rozdalo rekordné množstvo mulču – FOTO


Tagy: Bratislava mulčovačka vianočné stromčeky

Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, rekordné množstvo mulču sa rozdalo v Petržalke. Informoval hovorca magistrátu Peter Bubla. ...



Zdieľať
28.1.2026 (SITA.sk) - Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, rekordné množstvo mulču sa rozdalo v Petržalke. Informoval hovorca magistrátu Peter Bubla. Z dvoch novoročných mulčovačiek v Dúbravke a Petržalke si obyvatelia odniesli spolu 6 200 kilogramov mulču a viac než 1 200 kníh z bratislavského centra opätovného použitia KOLO. "Rekord padol v Petržalke, kde sa na jednom podujatí rozdalo 5 100 kilogramov mulču," spresnil hovorca.


Zber vianočných stromčekov z ohrádok pokračuje po celom meste do 13. februára. Bratislavská mestské spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu doposiaľ vyzbierala už viac ako 34-tisíc stromčekov.

Najvyššie množstvo rozdaného mulču


V rámci novoročných mulčovačiek sa časť živých stromčekov mení na mulč, ktorý je možné využiť pri stromoch, kríkoch či v záhonoch. Prvé tohtoročné podujatie sa uskutočnilo 17. januára v Dúbravke, kde rozdali 1100 kilogramov mulču a 350 kníh z KOLO.

O týždeň neskôr nasledovala mulčovačka v Petržalke, ktorá priniesla doteraz najvyššie množstvo rozdaného mulču. "Aj na tomto podujatí si ľudia odniesli informačné letáky a zo stánku KOLO si vybrali viac ako 900 kníh," priblížil hovorca.

Druhý život stromčekom


Pre porovnanie, v pilotnom ročníku v roku 2024 v Lamači spracovali na mulč približne 200 stromčekov. V roku 2025 na dvoch podujatiach v Petržalke a vo Vrakuni rozdali spolu 4-tisíc kilogramov mulču.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Novoročná mulčovačka v Bratislave 2026 (fotografie)

Projekt Druhý život stromčekom realizuje aj túto sezónu hlavné mesto spolu s OLO, Komunálnym podnikom Bratislavy, spoločnosťou BUČINA EKO, IKEA Industry a nábytkárskou spoločnosťou IKEA. Od 7. do 24. januára z ohrádok vyzbierali 188 ton, čo predstavuje približne 34-tisíc stromčekov. Obyvatelia môžu svoje riadne odzdobené živé stromčeky odkladať do jednej zo 730 drevených ohrádok po celej Bratislave až do 13. februára.


Zdroj: SITA.sk - Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, v Petržalke sa rozdalo rekordné množstvo mulču – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava mulčovačka vianočné stromčeky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve osoby, podozrivého zadržala polícia
<< predchádzajúci článok
Za článkom Politico je novinár Tom Nicholson, vyhlásil premiér Fico

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 