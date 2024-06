Za dovoz nelegálneho suveníru z dovolenky môže hroziť pokuta aj väzenie. Finančná správa varuje Slovákov

Pokuta vo výške viac ako tritisíc eur

Suveníry zo slonoviny

Preverenie suvenírov pred kúpou

22.6.2024 (SITA.sk) - Finančná správa (FS) varuje pred suvenírmi z ohrozených druhov živočíchov a rastlín. Nelegálny dovoz môže totiž cestovateľov stáť vysoké pokuty alebo aj trest odňatia slobody.„Suvenír z dovolenky je pre mnohých cestovateľov samozrejmosťou, netreba však zabúdať, že niektoré upomienkové predmety môžu byť vyrobené z chránených druhov rastlín a živočíchov,“ upozorňuje FS.Príslušníci finančnej správy často nachádzajú v batožine cestujúcich koraly, výrobky z krokodílej či hadej kože, alebo produkty tradičnej čínskej medicíny. Sankcie sú určené podľa závažnosti prečinu, či ide o colný priestupok, alebo colný delikt. Za colný priestupok možno uložiť pokutu do výšky 3 319,39 eura.„Za závažné porušenie colných predpisov hrozí aj trestné stíhanie s možnosťou trestu odňatia slobody až na osem rokov,“ poukazuje FS. Vyzýva preto cestujúcich, aby si overili, čo si balia do batožiny, aby sa pri návrate domov vyhli problémom.Chránené druhy rastlín a živočíchov spadajú pod Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Viac než 37-tisíc druhov je pod dohľadom a obchod s takmer 1 100 druhmi je úplne zakázaný.Dohovor z roku 1973 sa zameriava na ochranu týchto druhov pred vyhynutím vplyvom bezohľadného obchodovania. Cestovatelia by si mali dávať pozor na suveníry zo slonoviny v Afrike a Ázii, alebo na dažďové palice vyrobené z chráneného kaktusu v Južnej Amerike.Tieto suveníry sú v Peru, Bolívii a Čile veľmi populárne, ale dovolený je dovoz len troch kusov na osobu. Tradičná čínska medicína môže obsahovať časti tiel ohrozených živočíchov, ako je nosorožec, kobra alebo tiger.Pri kúpe exotických predmetov z Tuniska, Egyptu, Thajska či Turecka je potrebné mať oficiálne sprievodné doklady, ktoré colné orgány vyžadujú. FS odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou suvenírov preverili, či na ich dovoz nepotrebujú príslušné povolenie.„Vďaka osvete sa nám darí počet prípadov nelegálneho dovozu suvenírov každý rok znižovať,“ dodala FS.