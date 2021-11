Za globálne otepľovanie môžu hlavne bohaté štáty, rozvojové krajiny chcú naďalej využívať fosílne palivá

Urgentné kroky proti klimatickým zmenám

Pribudli finančné balíky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - India si neželá, aby sa do záverov klimatického samitu Organizácie Spojených národov (OSN) dostal záväzok postupne ukončiť dotácie uhlia a fosílnych palív. Minister životného prostredia Bhupender Jádav v sobotu vyhlásil že v kľúčových otázkach neexistuje zhoda a bohaté krajiny obvinil „z neudržateľného životného štýlu a nehospodárnej spotreby“, čo spôsobuje globálne otepľovanie.Rozvojové krajiny majú právo „na zodpovedné využívanie fosílnych palív“, povedal minister. Podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans, ktorý v mene bloku 27 krajín vedie rokovania o klimatickej zmene následne varoval, že vyjednávačom v rokovacom maratóne hrozí pád „niekoľko metrov pred cieľom“.„Preboha, nezabíjajte tento okamžik. Prijmite prosím (tento návrh dohody), aby sme priniesli nádej do sŕdc našich detí a vnukov,“ apeloval Timmermans.Návrh dohody z klimatickej konferencie COP26 v škótskom Glasgowe vyzýva vlády na urgentné kroky v boji proti klimatickej zmene.Od krajín žiada, aby predstavili svoje plány na masívne zníženie emisií skleníkových plynov do budúcoročného samitu, na rozdiel od doterajších piatich rokov, a posilnili svoju podporu chudobnejších štátov bojujúcich so zmenou klímy. Zároveň však zmierňuje záväzky na používanie uhlia a ďalších fosílnych palív.Na konferencii už padlo viacero sľubov. Spojené štáty a Čína sa dohodli na spolupráci v obmedzovaní globálneho otepľovania, viac ako 100 svetových lídrov sa zaviazalo k ukončeniu a zvráteniu odlesňovania do roku 2030, USA a EÚ predstavili globálne partnerstvo na obmedzenie emisií metánu do roku 2030, viac ako 40 krajín, nie však najväčší používatelia Čína a USA, sa zaviazalo k odklonu od uhlia a tiež odštartovala nová aliancia za ukončenie využívania ropy a zemného plynu.Tiež pribudlo aj niekoľko nových finančných balíkov pomoci pre rozvojové krajiny, hoci podľa mnohých to stále nie je dosť.