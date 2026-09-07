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Za hranicami pomáhali druhým. Čo si odniesli oni?
Tagy: PR
Čo všetko môže priniesť niekoľkomesačný pobyt dobrovoľníka v zahraničí? Nie sú to len nové skúsenosti a spoznávanie inej kultúry. Dobrovoľníci v rámci programu Humanitarian Volunteering for ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Čo všetko môže priniesť niekoľkomesačný pobyt dobrovoľníka v zahraničí? Nie sú to len nové skúsenosti a spoznávanie inej kultúry.
Dobrovoľníci v rámci programu Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities (HVSA) sa zapájajú priamo do práce s miestnymi komunitami – učia, podporujú deti a mladých ľudí, pomáhajú organizáciám s projektmi či komunikáciou a prinášajú nové nápady a skúsenosti.
ADRA preto 10. septembra o 18:00 organizuje online webinár, na ktorom bývalé dobrovoľníčky zo Španielska a Portugalska predstavia svoje vlastné skúsenosti z pôsobenia v Ugande a Srbsku. Účastníkom priblížia, čo ich počas pobytu prekvapilo, čo sa naučili, čo im dobrovoľníctvo dalo a ako sa k podobnej skúsenosti môžu dostať aj ďalší záujemcovia.
Jednou z dobrovoľníčok, ktoré cez projekt pôsobili v Ugande, bola Linda Kukkola z Fínska. Od septembra 2025 do apríla 2026 pôsobila ako dobrovoľníčka v Treasure Junior School neďaleko Kampaly, kde sa venovala podpore školy a jej žiakov.
Linda počas svojho pôsobenia učila angličtinu a telesnú výchovu menšie skupiny detí, ktoré potrebovali individuálnejšiu podporu, a viedla aj hodiny zamerané na poradenstvo a osobný rozvoj. Za päť mesiacov učila približne 160 žiakov angličtinu, ďalších približne 210 detí sa zapojilo do hodín telesnej výchovy a približne 40 žiakov dostávalo podporu v menších skupinách.
Jej dobrovoľníctvo však neskončilo len pri vyučovaní. Linda pripravovala učebné materiály, školila miestnych učiteľov v interaktívnych spôsoboch výučby a pomáhala im rozvíjať digitálne zručnosti. Pre žiakov pripravila aj intenzívny program digitálneho vzdelávania.
Súčasťou jej činnosti boli aj návštevy rodín. Stretla sa približne s 30 členmi miestnej komunity a mala možnosť lepšie pochopiť prostredie, z ktorého deti do školy prichádzajú. Popri tom pomohla škole vytvoriť profily na sociálnych sieťach, pripravila fundraisingovú kampaň na učebné pomôcky, knihy a počítače a podieľala sa na príprave materiálov, ktoré môžu učitelia využívať aj po jej odchode.
Výsledkom tak nebola iba pomoc počas jej pobytu. Škola získala nové učebné materiály, vyškolených učiteľov, skúsenosti s digitálnym vzdelávaním a nástroje, ktoré môžu využívať aj ďalší pedagógovia a budúci dobrovoľníci.
Podobnú skúsenosť má za sebou aj Marina Gomez Garcia zo Španielska, ktorá od septembra 2025 do mája 2026 pôsobila v organizácii Merhamet Sandžak v Novom Pazare v Srbsku.
Marina dobrovoľníčila najmä s deťmi a mladými ľuďmi. Viedla 12 tvorivých a vzdelávacích workshopov, do ktorých sa zapojilo približne 180 mladých ľudí vo veku od 10 do 22 rokov. Aktivity využívali kresbu, koláže, graffiti, fotografiu, remeslá či dizajn a zároveň otvárali témy identity, sebavyjadrenia, emocionálneho prežívania, šikany, znečistenia životného prostredia či fungovania komunity.
Tvorivosť sa tak stala nástrojom, prostredníctvom ktorého mohli mladí ľudia hovoriť aj o témach, o ktorých sa nie vždy ľahko rozpráva priamo.
Marina zároveň mladým predstavovala možnosti medzinárodného dobrovoľníctva. Vysvetľovala im, ako si hľadať príležitosti v zahraničí, ako pripraviť životopis či prihlášku a ako môže skúsenosť zo zahraničia pomôcť pri ich ďalšom osobnom a profesionálnom rozvoji.
Jej pôsobenie však presiahlo aj samotnú prácu s mladými. Marina sa zapojila do výskumu potrieb mladých ľudí v regióne Sandžak a podieľala sa na príprave správy "Rebuilding Trust and Democracy: Addressing Youth Needs in Post-Conflict Sandžak". Výskum sa venoval napríklad nízkej dôvere v inštitúcie, nízkej účasti mladých ľudí na občianskom živote a potrebe vytvárať bezpečný priestor na dialóg.
Skúsenosti Lindy, Mariny a ďalších dobrovoľníkov sú zároveň súčasťou širšieho projektu, ktorý pokračuje aj dnes. Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities II (HVSA 2) je pokračovaním programu a v rokoch 2026 až 2028 umožní vyslať ďalších dobrovoľníkov do Gruzínska, Srbska, Ugandy a Zambie. Dobrovoľníctvo je určené mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov a náklady spojené so životom v hostiteľskej krajine sú v rámci projektu hradené.
Online webinár ADRA: Humanitárne dobrovoľníctvo očami európskej mládeže
10. septembra 2026 o 18:00
Dĺžka: 90 minút
Jazyk: angličtina, bez tlmočenia (potrebná znalosť komunikatívnej angličtiny)
Počas webinára sa o svoje skúsenosti podelia bývalé dobrovoľníčky, ktoré samy pôsobili v zahraničí. Účastníci sa dozvedia viac o každodennom živote dobrovoľníka, práci s miestnymi komunitami, výzvach, ktoré pobyt prináša, aj o praktických krokoch, ktoré treba absolvovať, ak chcú vycestovať tiež.
Registrácia na webinár: https://us06web.zoom.us/j/87806503879
Viac informácií o humanitárnom dobrovoľníctve: ADRA Slovensko – Humanitarian Aid Volunteering
Projekt Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho zboru solidarity.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Za hranicami pomáhali druhým. Čo si odniesli oni? © SITA Všetky práva vyhradené.
Dobrovoľníci v rámci programu Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities (HVSA) sa zapájajú priamo do práce s miestnymi komunitami – učia, podporujú deti a mladých ľudí, pomáhajú organizáciám s projektmi či komunikáciou a prinášajú nové nápady a skúsenosti.
ADRA preto 10. septembra o 18:00 organizuje online webinár, na ktorom bývalé dobrovoľníčky zo Španielska a Portugalska predstavia svoje vlastné skúsenosti z pôsobenia v Ugande a Srbsku. Účastníkom priblížia, čo ich počas pobytu prekvapilo, čo sa naučili, čo im dobrovoľníctvo dalo a ako sa k podobnej skúsenosti môžu dostať aj ďalší záujemcovia.
Keď sa z dobrovoľníctva stane súčasť každodenného života
Jednou z dobrovoľníčok, ktoré cez projekt pôsobili v Ugande, bola Linda Kukkola z Fínska. Od septembra 2025 do apríla 2026 pôsobila ako dobrovoľníčka v Treasure Junior School neďaleko Kampaly, kde sa venovala podpore školy a jej žiakov.
Linda počas svojho pôsobenia učila angličtinu a telesnú výchovu menšie skupiny detí, ktoré potrebovali individuálnejšiu podporu, a viedla aj hodiny zamerané na poradenstvo a osobný rozvoj. Za päť mesiacov učila približne 160 žiakov angličtinu, ďalších približne 210 detí sa zapojilo do hodín telesnej výchovy a približne 40 žiakov dostávalo podporu v menších skupinách.
Jej dobrovoľníctvo však neskončilo len pri vyučovaní. Linda pripravovala učebné materiály, školila miestnych učiteľov v interaktívnych spôsoboch výučby a pomáhala im rozvíjať digitálne zručnosti. Pre žiakov pripravila aj intenzívny program digitálneho vzdelávania.
Súčasťou jej činnosti boli aj návštevy rodín. Stretla sa približne s 30 členmi miestnej komunity a mala možnosť lepšie pochopiť prostredie, z ktorého deti do školy prichádzajú. Popri tom pomohla škole vytvoriť profily na sociálnych sieťach, pripravila fundraisingovú kampaň na učebné pomôcky, knihy a počítače a podieľala sa na príprave materiálov, ktoré môžu učitelia využívať aj po jej odchode.
Výsledkom tak nebola iba pomoc počas jej pobytu. Škola získala nové učebné materiály, vyškolených učiteľov, skúsenosti s digitálnym vzdelávaním a nástroje, ktoré môžu využívať aj ďalší pedagógovia a budúci dobrovoľníci.
V Srbsku hľadala mladých ľudí, ktorí potrebujú priestor
Podobnú skúsenosť má za sebou aj Marina Gomez Garcia zo Španielska, ktorá od septembra 2025 do mája 2026 pôsobila v organizácii Merhamet Sandžak v Novom Pazare v Srbsku.
Marina dobrovoľníčila najmä s deťmi a mladými ľuďmi. Viedla 12 tvorivých a vzdelávacích workshopov, do ktorých sa zapojilo približne 180 mladých ľudí vo veku od 10 do 22 rokov. Aktivity využívali kresbu, koláže, graffiti, fotografiu, remeslá či dizajn a zároveň otvárali témy identity, sebavyjadrenia, emocionálneho prežívania, šikany, znečistenia životného prostredia či fungovania komunity.
Tvorivosť sa tak stala nástrojom, prostredníctvom ktorého mohli mladí ľudia hovoriť aj o témach, o ktorých sa nie vždy ľahko rozpráva priamo.
Marina zároveň mladým predstavovala možnosti medzinárodného dobrovoľníctva. Vysvetľovala im, ako si hľadať príležitosti v zahraničí, ako pripraviť životopis či prihlášku a ako môže skúsenosť zo zahraničia pomôcť pri ich ďalšom osobnom a profesionálnom rozvoji.
Jej pôsobenie však presiahlo aj samotnú prácu s mladými. Marina sa zapojila do výskumu potrieb mladých ľudí v regióne Sandžak a podieľala sa na príprave správy "Rebuilding Trust and Democracy: Addressing Youth Needs in Post-Conflict Sandžak". Výskum sa venoval napríklad nízkej dôvere v inštitúcie, nízkej účasti mladých ľudí na občianskom živote a potrebe vytvárať bezpečný priestor na dialóg.
Dobrovoľníctvo pokračuje
Skúsenosti Lindy, Mariny a ďalších dobrovoľníkov sú zároveň súčasťou širšieho projektu, ktorý pokračuje aj dnes. Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities II (HVSA 2) je pokračovaním programu a v rokoch 2026 až 2028 umožní vyslať ďalších dobrovoľníkov do Gruzínska, Srbska, Ugandy a Zambie. Dobrovoľníctvo je určené mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov a náklady spojené so životom v hostiteľskej krajine sú v rámci projektu hradené.
Chcete vedieť, ako zapojiť do humanitárneho dobrovoľníctva?
Online webinár ADRA: Humanitárne dobrovoľníctvo očami európskej mládeže
10. septembra 2026 o 18:00
Dĺžka: 90 minút
Jazyk: angličtina, bez tlmočenia (potrebná znalosť komunikatívnej angličtiny)
Počas webinára sa o svoje skúsenosti podelia bývalé dobrovoľníčky, ktoré samy pôsobili v zahraničí. Účastníci sa dozvedia viac o každodennom živote dobrovoľníka, práci s miestnymi komunitami, výzvach, ktoré pobyt prináša, aj o praktických krokoch, ktoré treba absolvovať, ak chcú vycestovať tiež.
Registrácia na webinár: https://us06web.zoom.us/j/87806503879
Viac informácií o humanitárnom dobrovoľníctve: ADRA Slovensko – Humanitarian Aid Volunteering
Projekt Humanitarian Volunteering for Solidarity Activities je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho zboru solidarity.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Za hranicami pomáhali druhým. Čo si odniesli oni? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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