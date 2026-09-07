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07. septembra 2026

Moskva nevylučuje nové trojstranné rokovania s Kyjevom a USA


Tagy: Mierové rokovania Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na otázke územia, najmä budúcnosti východoukrajinského Donbasu. Rusko nevylučuje obnovenie trojstranných rokovaní so



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russia_us_49263 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na otázke územia, najmä budúcnosti východoukrajinského Donbasu.


Rusko nevylučuje obnovenie trojstranných rokovaní so Spojenými štátmi a Ukrajinou o ukončení vojny, uviedol v pondelok Kremeľ po víkendovej návšteve amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a Kyjeve.

„Nevylučujeme obnovenie trojstranného formátu, ale v tejto chvíli je ešte priskoro hovoriť o mieste alebo presných termínoch,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Dlhý čas čakania


Diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi o ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny sa v posledných mesiacoch zastavilo, keď Washington presunul časť pozornosti na vojnu s Iránom.

Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy stretli vo februári v Ženeve na rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi. Dohodu však nedosiahli, najmä pre spor o územie, a rozhovory sa odvtedy neobnovili.

Účinnejšie návrhy


Witkoff a Kushner sa cez víkend stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v rámci nového pokusu posunúť mierové rokovania.

Vysokopostavený zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie pre agentúru AFP uviedol, že americkí vyjednávači priniesli „účinnejšie“ návrhy na ukončenie vojny. Ani Moskva, ani Kyjev však po stretnutiach neoznámili zásadný prielom.

Ide o Donbas


Vojna trvá už štyri a pol roka a vyžiadala si desaťtisíce obetí medzi vojakmi aj civilistami. Hlavnou prekážkou zostáva budúcnosť východoukrajinského Donbasu.

Rusko región úplne nekontroluje, napriek tomu požaduje jeho začlenenie do prípadnej mierovej dohody.


Zdroj: SITA.sk - Moskva nevylučuje nové trojstranné rokovania s Kyjevom a USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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