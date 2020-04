Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešiteľná

Nechceli prísť o odstupné

Obmeny sudcov nebudú zastavené

5.4.2020 - Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy. Situácia je však stále riešiteľná. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorčíková.Podľa nej nechceli sudcovia prísť o odstupné v prípade odchodu do starobného dôchodku pre situáciu okolo nového koronavírusu.Tiež sa domnieva, že v systéme je dostatok sudcov, ktorí ich môžu nahradiť. Len za marec odišlo z justície niekoľko desiatok sudcov. Zlá personálna situácia je v Košiciach, na Okresnom súde Bratislava I, ale aj Najvyššom súde SR. Výber nováčikov má na starosti Súdna rada SR.„Osobne si myslím, že sudcovia v tak veľkom počte a krátkom období odišli najmä preto, že mali obavy z rapídne sa zhoršujúcej ekonomickej situácie, ktorá môže byť aj podľa medzinárodných sudcovských štandardov dôvodom na odobratie niektorých sociálnych benefitov. Napríklad takzvaného odchodného pri odchode na dôchodok. Na druhej strane sa dajú tieto počty nahradiť novými sudcami z kandidátov, ktorí už úspešne prešli hromadným výberovým konaním,“ uviedla Javorčíková.Výber nových sudcov rieši Súdna rada SR. Tá má v súčasnosti iba 12 členov z 18, keď sa nedávno piati nominanti vlády SR a Národnej rady SR vzdali svojich funkcií. Podľa Javorčíkovej to nebude pri obmene sudcov zásadnou prekážkou.„Súdna rada pravdepodobne zostane pri počte 12 členov s tým, že vláda a parlament voľných 6 miest môžu rýchlo doplniť, takže si myslím, že procesy obmeny sudcov nebudú zastavené,“ dodala.Súdna rada pri výbere nových sudcov preveruje aj takzvanú sudcovskú spôsobilosť, teda či nemajú napríklad rizikové kontakty z minulosti. Hromadné výberové konania sa konajú dvakrát ročne, v jarnom a jesennom termíne.