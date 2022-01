Za jeden deň boli vo Francúzsku partnermi zabité tri ženy, aktivisti upozorňujú na domáce násilie

Ministri mali online stretnutie

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Feministické skupiny vyzývajú úrady vo Francúzsku na posilnenie krokov a financovanie výcviku polície vo výške jednej miliardy eur v boji proti domácemu násiliu po tom, čo v jeden deň zomreli rukou partnera tri ženy.Všetky tri ženy našli mŕtve na Nový rok a podľa francúzskych médií sa muži k ich zabitiu priznali.Štyridsaťpäťročnú ženu našli v Nice zaškrtenú v kufri auta jej syna po tom,čo sa jej manžel sám prihlásil na polícii, informuje regionálny vysielateľ France-3.Ten informoval aj o úmrtí 27-ročnej ženy, ktorú na západe Francúzska našli ležať so smrteľnými bodnými ranami pred jej domom. Jej partnera polícia zatkla a začala už aj vyšetrovanie vraždy.V ten istý deň v meste Labry na severovýchode krajiny našli dobodanú 56-ročnú ženu. Podľa miestnej spravodajskej webstránky Lorrain Actu, ktorá citovala regionálneho prokurátora, sa jej partner priznal, že ju zabil počas hádky.V reakcii na verejné pobúrenie mali v utorok ministri online stretnutie s lokálnymi predstaviteľmi v meste, kde sa odohrala jedna z vrážd.Tajomníčka pre rovnoprávnosť Élisabeth Moreno na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že sú všetci mobilizovaní a všetky tri ženy zomreli pre svoje pohlavie.„Tri ženy zabité v priebehu 24 hodín a ich jediná reakcia je zorganizovanie malého stretnutia o niekoľko dní neskôr? Nie, ich práca nie je dokončená,“ reagovala Marylie Breuil z aktivistickej skupiny Nous Toutes.Spomenuté úmrtia sú obzvlášť šokujúce po ostro sledovanom úsilí francúzskej vlády o zabránenie takýmto zabitiam aj osvetovej činnosti aktivistov a médií.Vlani podľa aktivistických skupín, ktoré rátajú takéto zabitia, zomrelo rukou súčasných alebo bývalých partnerov 113 žien.Rok predtým to bolo 102 a v roku 2019, keď prezident Emmanuel Macron začal celonárodnú kampaň proti domácemu násiliu, 152 zabití. Takmer dve tretiny obetí podľa Breuil hlásili domáce násilie polícii.Aktivistka poznamenala, že zabitia sú len vrcholom ľadovca domáceho násilia. „Existuje mnoho signálov, ktoré si môžete všimnúť“ predtým, než násilie skončí smrteľne, povedala Breuil.Vláda posilnila úsilie vo výcviku polície na efektívnejšie a citlivejšie riešenie nahlasovaného domáceho násilia.Výcvik sa podľa Breuil ale nedostáva k dostatočnému počtu príslušníkov polície a je príliš povrchný na to, aby niečo zmenil.Aktivistka tiež vyzvala vládu, aby lepšie uplatňovala svoje vlastné pravidlá o zavádzaní elektronických náramkov alebo súdnych zákazov približovať sa na osoby páchajúce násilie.