Minulý rok zmizlo z ulíc bratislavského Nového Mesta takmer 150 autovrakov, mestská časť má novinku

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Samospráva bratislavského Nového Mesta aj uplynulý rok čistila svoju mestskú časť od starých nepojazdných motorových vozidiel bez evidenčných značiek.Ako informoval hovorca mestskej časti Marek Tettinger, v priebehu roka 2021 umiestnili na 147 vozidiel výzvu aj s doručením listu majiteľovi, aby na vlastné náklady zabezpečil odstránenie vraku.Väčšinu z nich majitelia po výzve odstránili. Tie, pri ktorých vlastníci nezareagovali na výzvu - 28 vozidiel, nechala mestská časť v zmysle zákona o odpadoch odtiahnuť autorizovanou spoločnosťou.„Tieto autá dlhodobo zaberajú miesta na parkoviskách, či na okraji ciest. Okrem toho sú záťažou aj pre životné prostredie a narúšajú estetický vzhľad mestskej časti. Z Nového Mesta chceme mať čisté miesto, preto v tejto problematike postupujeme nekompromisne,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.Autá bez štátnej poznávacej značky či platnej technickej a emisnej kontroly vyhľadávajú v mestskej časti aktívne inšpektori verejného poriadku z Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, príslušníci mestskej polície alebo ich úradu oznamujú občania.Tí vo veľkej miere využívajú na nahlásenie svojho podnetu aj internetový projekt odkazprestarostu.sk.Od nového roka pribudla možnosť nahlásiť autovraky aj v aplikácii, ktorú si môžu bezplatne nainštalovať do svojich mobilných telefónov.Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom Android a taktiež pre zariadenia Apple.Aplikáciu stačí len vyhľadať v Obchod Play alebo App Store pod názvom „Nové Mesto Bratislava” a zdarma si ju stiahnuť do mobilného zariadenia.„Podľa zákona musíme majiteľovi auta najskôr doručiť výzvu na odstránenie vozidla. V prípade, že to neurobí v lehote 60 dní, dáme ho odtiahnuť autorizovanou firmou,“ objasnila vedúca oddelenia verejného poriadku Zuzana Kriglerová.Po odtiahnutí má majiteľ čas dvanásť mesiacov, aby sa k autu prihlásil, následne prepadá v prospech štátu.